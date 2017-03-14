90 دقيقة تفصل لوتة عن قهر دورتموند في كأس ألمانيا

تكتمل الليلة هوية أطراف الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، عندما يلتقي بروسيا دورتموند مع مضيفه لوته المنافس في الدرجة الثالثة، وتعثر دورتموند في الدوري المحلي بالهزيمة يوم السبت أمام هيرتا برلين، ويلتقي الفائز من هذه المباراة في المربع الذهبي مع بايرن ميونيخ.

قبل أسبوعين كان الموعد إلا أن الأحوال الجوية جعلت مواجهة دورتموند في ميدان فريق الدرجة الثالثة أمرا مؤجلا، الليلة يتجدد اللقاء بين الفريق الأصفر وفريق القرية الصغير.

فريق بورتيفون دي لوته سبق له تجاوز فيردر بريمن وباير ليفركوزن في الدورين الماضيين لمسابقة الكأس، والآن يأتي الموعد مع أحد كبار البوندسليغا.

الفريق المغمور يتخذ من فريمو ستاديون مسرحا لمغامراته الكروية، وبعدد لا يتجاوز 10 الاف مشجع في الملعب.

أسماعيل أتلان الذي لا يزيد عمره عن 37 عاما يتولى تدريب الفريق الذي فاز في الجولة الماضية لدوري الدرجة الثالثة على هانزا روشتوك.

117 كيلو مترا، تفصل بين لوتة ودورتموند، وميزانية تميل لمصلحة الفريق الأصفر الذي يملك الملايين، فيما أصحاب الأرض يملكون حلما في تسعين دقيقة.