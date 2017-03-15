أونزوي يتقدم في سباق المرشحين لتدريب برشلونة

ربما أثر خروج اشبيلية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على يد ليستر سيتي، سلبا على فرص خورخي سامباولي في تولي تدريب برشلونة خلفا للويس انريكي الموسم المقبل ليصبح إرنستو فالفيردي وخوان كارلوس أونزوي من أبرز المرشحين للمنصب.



وذكرت تقارير أن الأرجنتيني من أبرز المرشحين لتولي تدريب برشلونة وكذلك فالفيردي مدرب أتليتيك بيلباو ورونالد كومان مدرب إيفرتون أونزوي المدرب المساعد الحالي للويس إنريكي.



ويمثل سامباولي الخيار الأكثر شعبية بين الجماهير نظرا للأداء الممتع الذي يقدمه اشبيلية تحت قيادته ولكن يبدو أن حظوظه تراجعت بعد النتائج الأخيرة.



وجاءت الهزيمة 2-صفر أمام ليستر يوم الثلاثاء عقب التعادل المخيب 1-1 مع ليغانيس وألافيس ليتسع الفارق الذي يفصل أشبيلية عن برشلونة وريال مدريد وبدا وكأنه فقد طاقته.



وذكرت محطة راديو كاتالونيا الاذاعية وصحيفة ماركا الإسبانية اليومية أن مجلس ‘دارة برشلونة استبعد سامباولي من المرشحين لتدريب الفريق نظرا لعدم وجود صلة تربطه بالنادي وهو أحد الأسباب التي يرى البعض أنها جعلت من جيرارد مارتينو خيارا غير موفق في 2013.



وذكرت تقارير أن فالفيردي، مهاجم برشلونة السابق الذي حقق نجاحا مع بيلباو في أربع سنوات، هو الخيار الأول بالنسبة لجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي ومجلس ادارته بسبب صلته بالنادي ومعرفته بدوري الدرجة الأولى الإسباني.



ولعب فالفيردي مهاجما في برشلونة لمدة عامين تحت قيادة الراحل يوهان كرويف وترددت تقارير بشأن توليه المنصب عندما اضطر تيتو فيلانوفا لترك منصبه كمدرب بعدما شخص الأطباء إصابته بالسرطان في 2013 ولكنه كان قد التزم بعقد مع بيلباو.



وقاد فالفيردي، الذي تولى تدريب إسبانيول وفالنسيا الإسبانيين وأولمبياكوس اليوناني، بيلباو للعودة إلى دوري الأبطال بعد غياب 16 عاما هذا الموسم.



وتأهل بيلباو، الذي يتعاقد فقط مع لاعبين لهم صلات بأقليم الباسك الاسباني، إلى نهائي كأس الملك في 2015 حيث خسر أمام برشلونة ولكنه ثأر بالفوز 5-1 في النتيجة الاجمالية بكأس السوبر الإسبانية وهو أول ألقاب الفريق في 31 عاما.



ويعرف عن فالفيردي قدرته على ادارة الفريق والتعامل مع النجوم.





وربطت تقارير كومان، الذي منحت الركلة الحرة التي سددها في استاد ويمبلي برشلونة أول لقب في كأس أوروبا 1992، بالانتقال للفريق الكاتالوني بسبب صلاته القوية بالنادي ونجاح هولنديين آخرين مع برشلونة مثل كرويف ولويس فان غال وفرانك ريكارد.



بينما يمثل أونزوي خيار الاستمرار على نهج لويس إنريكي. وانتقل الحارس الاحتياطي السابق لبرشلونة لتدريب الفريق القطالوني قادما من سيلتا فيغو في 2014 وكان يوجه تعليمات للاعبين في الكرات الثابتة ولكنه لا يتحلى بخبرة في تولي مسؤولية أي فريق.



وذكرت صحيفة سبورت التي تتخذ من برشلونة مقرا لها في صفحتها الأولى يوم الأربعاء أن اونزوي يبدو خيارا مغريا لتولي المنصب بالنسبة لمجلس الإدارة نظرا لشعبيته بين اللاعبين.