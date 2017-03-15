توتنهام يؤكد إصابة هاري كين في كاحله

أكد نادي توتنهام الإنجليزي أن لاعبه هاري كين تعرض لإصابة في أربطة الكاحل الأيمن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الإصابة ليس بالخطيرة كتلك التي عاني منها نفس اللاعب في مطلع الموسم الجاري.

واستبدل كين بعد سبع دقائق فقط من انطلاق المباراة، التي فاز فيها توتنهام بسداسية نظيفة على ميلوول في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد بعد تعرضه لالتواء في الكاحل في تدخل مع المدافع جاك كوبر.

وقال النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على الانترنت: سيظل هاري يخضع للفحص الطبي من قبل جهازنا الطبي في الوقت الذي يخوض فيه عمليات التأهيل داخل مركزنا التدريبي

وكان اللاعب الدولي الإنجليزي قد تعرض لإصابة أخرى في الكاحل في سبتمبر الماضي في مباراة أمام سندرلاند، أبعدته عن الملاعبة سبعة أسابيع.

وقال كين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": دائما أعود من الإصابات أكثر قوة، وسأعمل بجدية مع الفريق الطبي من أجل ذلك.

وسجل هاري كين 24 هدفا هذا الموسم مع توتنهام في مختلف البطولات، كما يعد هداف الدوري الإنجليزي حتى الآن بجانب روميلو لوكاكو، لاعب ايفرتون، برصيد 19 هدفا لكل منهما.