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دورتموند يمدد عقد غونزالو كاسترو حتى 2020

المصدر: دورتموند - د ب أ
كاسترو انضم إلى دورتموند صيف 2015
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم في بيان أصدره يوم الأربعاء أنه جدد عقد لاعب خط وسطه غونزالو كاسترو حتى عام 2020 .

وكان الألماني كاسترو ، المولود لأب إسباني قد انضم إلى دورتموند في عام 2015 قادما من باير ليفركوزن.

وقال مايكل زورك مدير الكرة بنادي دورتموند لقد أثبث نفسه خلال فترة قصيرة كعنصر مهم للغاية بالفريق ، من خلال عروضه وشخصيته.

وشارك كاسترو في المباراة التي فاز فيها دورتموند على فريق الدرجة الثالثة شبورتفروينده لوته 3- صفر يوم الثلاثاء في دور الثمانية من بطولة كأس ألمانيا ، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي حيث يواجه بايرن ميونخ.

كلمات دالّة

#دورتموند, #كاسترو, #ليفركوزن, #بايرن ميونخ

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