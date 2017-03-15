رسمياً.. غوتزه يغيب حتى نهاية الموسم

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء أن لاعبه ماريو غوتزه سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري بسبب مشاكل في التمثيل الغذائي.

وقال النادي الألماني من خلال بيان له على موقعه الرسمي على الانترنت أن غوتزه (24 عاماً) والذي يعاني من مشكلات في التمثيل الغذائي "أظهر استجابة إيجابية في المرحلة الأولى من العلاج".

وأضاف دورتموند في بيانه: طالما يسير العلاج الطبي بشكل إيجابي، يستطيع غوتزه البدء في التدريبات في الصيف.

وطبقا للمعلومات الصادرة من النادي، يخضع اللاعب الألماني في الفترة الراهنة لعملية تأهيل، كما يتبع برنامجا للتدريب الفردي، حيث من المتوقع أن يتمكن من خوض فترة الاستعداد للموسم المقبل.

وقال يواخيم فاتزكه، رئيس نادي بروسيا دورتموند من خلال البيان: بروسيا دورتموند يتمنى لماريو غوتزه، باسم مشجعيه البالغ عددهم 10 ملايين شخص، الشفاء العاجل.

وكان بروسيا دورتموند، صاحب المركز الثالث في الدوري الألماني "بوندسليجا"، قد أعلن في نهاية فبراير الماضي أن غوتزه سيغيب عن الملاعب لأجل غير مسمى.

وقال آنذاك توماس توخيل، المدير الفني لدورتموند: ما يحتاجه هو الهدوء والتفاهم والمساندة، يحتاج لوقت للتعافي ولتلقي العلاج الأفضل، حتى يتمكن من العودة إلى الملاعب في أفضل صورة.

وخضع اللاعب الذي سجل للمنتخب الألماني هدف التتويج في نهائي مونديال البرازيل 2014 للعديد من الفحوصات على خلفية المشكلات العضلية المستمرة التي عانى منها هذا الموسم ليتبين بعد ذلك وجود مشكلة في عمليات الأيض أو التمثيل الغذائي لديه.