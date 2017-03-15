سامباولي: أشبيلية افتقد الحسم.. فاستحق الخسارة

أعرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، المدير الفني لأشبيلية الأسباني عن أسفه لخروج فريقه من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن الفريق حصل على أقل بكثير مما كان يستحق في هذه البطولة.

وقال المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة أشبيلية أمام ليستر سيتي الإنجليزي في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، والتي خسرها الفريق الأسباني صفر -2 : هناك تفاصيل كانت حاسمة، كنا نمتلك فرصة التعادل في الشوط الثاني، كنا نرغب في التأهل، فريقنا كان الأفضل.

وتجرع أشبيلية، الذي فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2 - 1، إلى الهزيمة بهدفين دون رد في مباراة ليستر، بعد أن تعرض لاعبه الفرنسي سمير نصري للطرد واضاعته لركلة جزاء في الشوط الثاني.

وأضاف سامباولي قائلا: لقد أضعنا ركلات الجزاء الست الأخيرة، التي احتسبت لصالحنا من خلال لاعبين مختلفين، الفريق كان يستحق، نظرا للمجهود، الذي بذله، الاستمرار في الصراع على التأهل، لم نحصل على شيء مما كنا نصبو إليه، شمايكل (حارس ليستر) كان حاسما.

وابتعد سامباولي في حديثه عن البحث عن أعذار وتبريرات للهزيمة، إلا إنه أكد في الوقت نفسه أن افتقاد فريقه للمهاجم "الحاسم" كان مؤثرا للغاية.

وتابع سامباولي قائلا: لقد خضنا هذه المباراة ونحن مثقلين بالكثير من المباريات ولكن الفريق اليوم كانت لديه إمكانية السيطرة على الأمور وافتقدنا لعنصر الحسم.

وتعرض سامباولي للطرد في مباراة الثلاثاء، للمرة الثانية في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واختتم سامباولي قائلا: أجهل السبب، لقد تم فهم الأمور بشكل خاطئ في إشارة إلى قرار حكم المباراة بطرده.