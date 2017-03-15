مورينيو: "الحسد" سبب انتقاد بوغبا

انبرى جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، للدفاع عن لاعبه بول بوغبا عقب أداء مخيب خلال الخسارة على ملعب تشيلسي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين الماضي.

وكافح بوغبا، العائد إلى يونايتد من يوفنتوس مقابل صفقة قياسية عالمية بلغت 89 مليون جنيه استرليني (108 ملايين دولار) في أغسطس الماضي، لإثبات جدارته بالقيمة الضخمة للصفقة حيث سجل سبعة أهداف في 40 مباراة هذا الموسم.

وقال مورينيو للصحافيين اليوم الأربعاء: "أشعر أن العالم فقد قيمه وأخشى مما وصل إليه مستوى الحقد والحسد هذه الأيام، هذا ليس خطأ بول أن يحصل على عشرة أمثال ما كان يحصل عليه البعض في الماضي، ليس ذنبه أن بعض النقاد يعانون في حياتهم ويحتاجون لكل قرش للعيش بينما هو ثري للغاية".

وواصل: "بوغبا وصل للقمة ولم يمنحه أي شخص أي شيء، أنا قلق للغاية من الطريقة التي تسير بها الأمور مع الأجيال السابقة، الحسد في كل مكان".

وينقسم المحللون والجماهير غالبا بشأن أداء بوغبا خلال المباريات، إلا أن مورينيو كان سعيدا بما قدمه الدولي الفرنسي هذا الموسم، وكان واثقا أن لاعب الوسط سيصم أذنيه أمام أي انتقاد.

وأضاف المدرب البرتغالي: "أنا سعيد للغاية ببول، أفضل شيء في شخصيته أنه لا يعير أي اهتمام بما يقوله الناس عنه".

وسيستضيف يونايتد فريق روستوف الروسي في أولد ترافورد غدا الخميس، ويأمل في حجز مقعده في دور الثمانية للدوري الأوروبي بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وسيخوض يونايتد المباراة بدون الثنائي المصاب وين روني وانطوني مارسيال.

ويمكن لفريق مورينيو التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل عبر الفوز بالدوري الأوروبي، لكن المدرب البرتغالي لم يفكر إلى هذا الحد.

وقال: "نعرف أن روستوف فريق جيد للغاية، خضنا الكثير من المباريات خارج ملعبنا وبعضها أمام منافسين أقوياء لديهم خبرة في دوريالأبطال، التعادل 1-1 نتيجة غير حاسمة على الاطلاق".