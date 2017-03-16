أحمد يفوز في انتخابات الاتحاد الإفريقي

حقق رئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم، أحمد أحمد مفاجأة الخميس بفوزه في انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، متفوقا على منافسه النافذ الكاميروني عيسى حياتو الذي يتولى المنصب منذ عام 1988.

ونال أحمد (57 عاما) 34 صوتا مقابل 20 صوتا لحياتو (70 عاما) بحسب ما أظهرت النتائج الرسمية لعملية الاقتراع في الانتخابات التي أقيمت في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا.

وأعقب اعلان فوز أحمد الذي يتولى رئاسة اتحاد بلاده منذ 2003، بتصفيق حاد ورفع قبضات في الهواء من مندوبي الاتحادات التي صوتت لصالحه، علما ان الكفة قبل عملية التصويت كانت تميل لصالح حياتو، الشخصية الواسعة النفوذ قاريا ودوليا.

وقال أحمد للصحافيين بعد اعلان نتيجة الاقتراع: "عندما تحاول القيام بشيء، هذا يعني انك قادر على القيام به"، مؤكدا انه لو لم يكن قادرا على هزيمة حياتو "لما كنت قد أعلنت ترشحي".

ويعد حياتو آخر كبار النافذين في عالم كرة القدم، بعد خروج الرئيس السابق للاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني، من دائرة السلطة بسبب الفضائح التي ضربت عالم كرة القدم منذ نحو عامين.

وكان حياتو قال في كلمة أمام ممثلي الاتحادات الخميس "قوة الكاف (الاتحاد الافريقي) تكمن في وحدته وتماسكه، ويجب ان تبقى كذلك"، مضيفا "كرئيس للكاف يتمتع بخبرة وحكمة لا مثيل لهما، أحثكم أيا كان قراركم، على اتخاذ خيار الوحدة، خيار المنطق، الخيار الذي يتيح لافريقيا ان تبقى صلبة وتحظى بثقلها على مستوى كرة القدم عالميا".