زيدان: أخشى مواجهة ليستر في دوري الأبطال

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه لا يرغب في مواجهة ليستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر ليستر سيتي، بعد أن أطاح بإشبيلية من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، الفريق الإنجليزي الوحيد، الذي عبر إلى دور الثمانية للبطولة، بعد خروج مانشستر سيتي وأرسنال.

وقال مدرب ريال مدريد، في تصريحات نقلتها عنه شبكة "سكاي سبورت" التلفزيونية: "الكثيرون كانوا يعتقدون أنه لن يستمر على قمة الدوري الإنجليزي ولكنه فاز بالبطولة، الكثيرون اعتقدوا أيضا أنه لن يعود أمام إشبيلية في مباراة الإياب ولكنه عاد، إنه لن يكون المرشح الأوفر حظا للفوز أمام أي فريق، وسيستغل هذا الوضع، كل شيء يمكن أن يحدث".

وأشاد زيدان بالحماس والشغف الكبير الذي تمتع به فريق ليستر سيتي، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كلاوديو رانيري عندما فاز ببطولة الدوري الإنجليزي، ثم الآن مع المدرب الجديد كاريج شيكسبير.

واستطرد زيدان، قائلا: "رأينا كيف يمتلك لاعبين من أصحاب الموهبة الكبيرة، ولكن الأهم هو أنهم يلعبون بشغف وحماس كبير، هذا ليس أمرا يسهل الوصول إليه، في دور الثمانية عندما يوجد ثماني فرق فقط ستواجه دائما مباراتين في غاية الصعوبة، في هذه الفترة من الموسم يبدأ الجميع يؤمنون بحظوظهم ويحلمون بالفوز".