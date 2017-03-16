غوارديولا: فريقي ينقصه الحظ

شن جوسيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، هجوما حادا على لاعبي فريقه بعد خسارتهم أمس الأربعاء أمام موناكو الفرنسي في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، ليغيب المدرب الأسباني للمرة الأولى في تاريخه التدريبي عن الدور قبل النهائي للبطولة.

وقال المدرب الأسباني، الذي توج بالبطولة الأوروبية مرتين عامي 2009 و2011 مع برشلونة: "لقد لعبنا بشكل جيد في أغلب المباريات ولكننا لم نفعل هذا هنا، سنتعلم، الفريق لا يتمتع بخبرة كبيرة".

وألحق موناكو على ملعبه خسارة مفاجئة بمانشستر سيتي أمس بنتيجة 3 -1، فيما انتهت مباراة الذهاب في إنجلترا 5 - 3 لصالح الفريق الإنجليزي، ليصعد البطل الفرنسي إلى دور الثمانية بعد فوزه بمجموع نتيجة اللقاءين، مع احتساب قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل.

وأضاف غوارديولا، قائلا: "في الشوط الثاني سنحت لنا فرصا ولم نستغلها، ولهذا أقصينا، الضربات الثابتة مهمة للغاية، برشلونة وريال مدريد سجلا منها في الأسبوع الماضي، لم يكن لنا وجود في الدقائق الـ 45 الأولى".

وتابع: "سنكون أفضل ولكن هذه البطولة تتطلب جهدا كبيرا وفي بعض الأحيان يتعين علينا أن نكون مميزين وأن نحظى ببعض الحظ، لم يكن لدينا حظ".

ويتعين على غوارديولا في الوقت الراهن شحذ جميع طاقات فريقه لمواجهة تحدي مسابقة الدوري الإنجليزي، الذي يحتل فيها مانشستر سيتي المركز الثالث بفارق عشر نقاط عن تشيلسي المتصدر، ثم بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، التي يلتقي مع أرسنال في دورها قبل النهائي.