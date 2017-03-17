الإصابة تبعد بوغبا عن يونايتد والمنتخب الفرنسي

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أن لاعب وسطه الفرنسي الدولي بول بوغبا سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة في دوري انجلترا لكرة القدم، أمام ميدلسبره يوم الأحد المقبل بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وبسبب الإصابة خرج بوغبا بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني للمباراة التي انتهت بفوز فريقه 1-صفر على روستوف الروسي في إياب دور 16 من الدوري الأوروبي وتأهله لدور الثمانية أمس الخميس. وشارك زميله مروان فيلايني بدلا منه.

وسيغيب بوغبا أيضا عن مباراة منتخب فرنسا في تصفيات كأس العالم 2018 في مواجهة منتخب لوكسمبورغ في 25 من مارس الجاري، وعن المباراة الودية بين فرنسا وإسبانيا بعدها بثلاثة أيام.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية: "لا أعرف مدة غياب بوغبا عن الملاعب على وجه الدقة، لكنه سيغيب عن مواجهة ميدلسبره ومباراتي منتخب فرنسا".

وسيخوض يونايتد مباراته المقبلة أيضا محروما من جهود لاعبه السويدي الشهير زلاتان ابراهيموفيتش ولاعب الوسط أندير هيريرا بسبب الإيقاف.

كما تحيط الشكوك بمشاركة المدافع الهولندي دالي بليند لاعب يونايتد بعد تعرضه لإصابة في الرأس في مباراة الأمس.

ويحتل ميدلسبره المركز قبل الأخير بين فرق الدوري الانجليزي العشرين برصيد 22 نقطة بعد فشله في الفوز في عشر مباريات واستغنى عن خدمات مدربه الاسباني ايتور كارانكا أمس الخميس.

أما يونايتد فيحتل المركز السادس برصيد 49 نقطة من 28 مباراة بينما ينفرد تشيلسي فريق مورينيو السابق بالصدارة برصيد 66 نقطة من 27 مباراة.