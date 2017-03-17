برشلونة يواجه يوفنتوس ومدريد يصطدم ببايرن ميونخ

أوقعت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي سحبت اليوم الجمعة، برشلونة بطل إسبانيا في مواجهة يوفنتوس الإيطالي في تكرار لنهائي البطولة في 2015 عندما توج الفريق الإسباني باللقب فائزا 1-3.

وسيواجه كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الحالي فريقه السابق ريال مدريد حامل اللقب، في حين سيلتقي ليستر سيتي بطل انجلترا مع أتليتيكو مدريد الإسباني الذي يقوده المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وأوقعت القرعة أيضا بروسيا دورتموند الألماني في مواجهة موناكو الفرنسي الذي أخرج مانشستر سيتي الإنجليزي في دور 16.

وكان أنشيلوتي مدربا لريال مدريد عندما سحق بايرن ميونيخ 4-صفر في إياب الدور قبل النهائي لموسم 2013-2014 والتي كانت أكبر هزيمة للنادي البافاري على أرضه على المستوى الأوروبي.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

أتليتيكو مدريد الإسباني أمام ليستر سيتي الإنجليزي، وبروسيا دورتموند الألماني أمام موناكو الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني أمام ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي أمام برشلونة الإسباني.