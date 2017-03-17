بيدرو يعود بعد غياب إلى قائمة إسبانيا

عاد بيدرو مهاجم تشيلسي إلى تشكيلة إسبانيا، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهتي إسرائيل في تصفيات كأس العالم لكرة القدم وفرنسا وديا بعد غياب نحو 9 أشهر عن منتخب بلاده.

وانضم جيرار ديلوفو جناح ميلانو للتشكيلة لأول مرة منذ 2014 بينما تم ضم اسير يارامندي لاعب وسط ريال سوسيداد لأول مرة للفريق.

وكان بيدرو أحد العناصر المؤثرة في تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا 2012 لكن هذه أول مرة ينضم فيها لتشكيلة المدرب الجديد يولن لوبتيجي الذي خلف فيسنتي ديل بوسكي الصيف الماضي.

وتعرض بيدرو لانتقادات بسبب رد فعله على غيابه عن التشكيلة الأساسية خلال بطولة أوروبا 2016 في فرنسا، وقال للصحافيين في يونيو الماضي إنه لا يريد الانضمام للمنتخب في حال عدم مشاركته.

وعانى المهاجم السابق لبرشلونة منذ انتقاله لتشيلسي في 2015 لكنه استعاد بريقه تحت قيادة انطونيو كونتي وسجل 11 هدفا وصنع سبعة في كافة المسابقات مع متصدر الدوري الإنجليزي الذي تأهل أيضا لقبل نهائي كأس الاتحاد.

وستستضيف إسبانيا، التي تتصدر المجموعة السابعة في التصفيات بعشر نقاط متساوية مع إيطاليا، إسرائيل ثالثة الترتيب بتسع نقاط في 24 مارس الحالي، قبل الانتقال لمواجهة فرنسا وديا بعدها بأربعة أيام.