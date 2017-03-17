كونتي: تشيلسي يحتاج إلى 24 نقطة للتتويج باللقب

أكد انطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، اليوم الجمعة، أن فريقه يحتاج إلى 24 نقطة من 11 مباراة متبقية للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويبدو تشيلسي المتصدر، الذي لم يواجه بعد أربعة من الأندية السبعة الأولى في الترتيب، قريبا من حسم اللقب، إذ يبتعد بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه إلا أن كونتي لا يفكر في البطولة حاليا.

وقبل مواجهة خارج ملعبه أمام ستوك سيتي غدا السبت، قال المدرب الإيطالي للصحافيين اليوم: "الآن أفكر في حاجتنا إلى 24 نقطة للفوز باللقب، مهم لنا التفكير في كل مباراة بمفردها دون النظر لأبعد من ذلك".

وقلل كونتي من شأن ما يتردد عن مماطلته في توقيع عقد جديد على أمل الحصول على صلاحيات أكبر في الصفقات الجديدة.

وأضاف: "حتى الآن من المهم لي وللاعبين التركيز على الحاضر لتحقيق الهدف. أكرر أنني سعيد للغاية كمدرب لتشيلسي. للأمانة لدي علاقة جيدة مع النادي. عندما احتاج شيئا أتحدث مع النادي ونحاول دائما الوصول للحل الأمثل. سنظل دوما معا".

وقدم لاعب الوسط نجولو كانتي أداء رائعا في موسمه الأول مع تشيلسي منذ انضمامه من ليستر سيتي حامل اللقب، وهو مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب هذا العام.

وقال كونتي: "إنه لاعب شاب لكن يمكنه التطور كثيرا. هو رائع بدون كرة. يمكنه تغطية مساحة كبيرة من الملعب واستعادة الكرة وتمريرها".