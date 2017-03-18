أرسين فينغر: اتخذت قراراً حول مستقبلي مع أرسنال

كشف أرسين فينغر، مدرب أرسنال، خامس الدوري الإنجليزي لكرة القدم الفرنسي، أنه اتخذ قرارا بشأن مستقبله مع ناديه اللندني بعد خسارته أمام ويست بروميتش البيون 1-3 يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين.

وتعرض فينغر الذي استلم منصبه في سبتمبر عام 1996 لضغوط كبيرة لا سيما بعد سقوط فريقه ذهابا وإيابا أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة واحدة 1-5 في دوري أبطال أوروبا، لكن كشف بعد مباراة السبت: أعرف تماما ماذا سأفعل في المستقبل، وستعرفون ذلك في وقت قريب جدا.

وكان بعض أنصار أرسنال الذين يطالبون برحيل فينغر استأجروا طائرة حلقت في أجواء ملعب "ذي هوثورن" قبل انطلاق المباراة رافعة يافطة كتب عليها "لا عقد، ارحل يا فينغر".

لكن في الدقيقة السادسة عشرة من المباراة وعندما كان التعادل 1-1 سيد الموقف حلقت طائرة أخرى هذه المرة من قبل مؤيدي فينغر ورفعت يافطة كتب عليها "نثق بأرسين، الاحترام لأرسين فينغر".

وأشارت تقارير إلى أن مجلس إدارة النادي عرض على فينغر تجديد عقده لمدة عامين.

ومنذ استلامه تدريب أرسنال، أحرز فينغر سبعة ألقاب في أعوامه التسعة الأولى لكنه فاز باثنين فقط (كأس انجلترا) في آخر 12 سنة.