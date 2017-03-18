الإصابة تحرم المنتخب الكولومبي من خدمات فالكاو

المصدر: بوغوتا - د ب أ

أطاحت الإصابة باللاعب راداميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي من حسابات الأرجنتيني خوسيه بيكرمان المدير الفني للمنتخب الكولومبي لمباراتي الفريق المقررتين في الفترة المقبلة أمام منتخبي بوليفيا والإكوادور في الجولتين 13 و14 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 .

وأعلن بيكرمان قائمة لاعبي فريقه لهاتين المباراتين والتي خلت من اسم فالكاو الذي كان مرشحا بقوة للانضمام إلى صفوف الفريق في هاتين المواجهتين نظرا لتألقه الواضح مع موناكو في الموسم الحالي.

ولكن الإصابة حرمت فالكاو من التواجد في القائمة التي ضمت 26 لاعبا والتي شهدت عودة اللاعبين بابلو أرميرو ودوفان زاباتا لصفوف المنتخب الكولومبي.

ويبدأ لاعبو الفريق في التوافد والتجمع على معسكر الفريق في مدينة بارانكيا يوم السبت لبدء الإعداد للقاء المنتخب البوليفي في هذه المدينة يوم الخميس قبل السفر إلى الإكوادور لمواجهة منتخبها في 28 مارس الحالي.

ويحتل المنتخب الكولومبي المركز السادس في جدول التصفيات برصيد 18 نقطة من 12 مباراة حتى الآن.