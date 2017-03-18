البرازيلي كاسيميرو ينقذ ريال مدريد من السقوط في بلباو

عزز ريال مدريد موقعه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه اتلتيك بلباو 2-1 يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.



وفي مباراة أخرى خيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت إيبار بضيفه إسبانيول.



وعلى ملعب سان ماميس انتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف سجله المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 25.



وأدرك المهاجم المخضرم اريتز ادوريز زوبيلديا التعادل لبيلباو في الدقيقة 65 ولكن البرازيلي كاسيميرو أضاف الهدف الثاني للريال في الدقيقة 69.



ورفع الريال رصيده في الصدارة إلى 65 نقطة بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة الذي يلتقي الأحد مع ضيفه فالنسيا.



وحقق ريال مدريد فوزه الثالث على التوالي والعشرين له في الموسم الحالي مقابل خمسة تعادلات وهزيمتين فقط وتتبقى للفريق مباراة مؤجلة.

وخسر بلباو للمرة الأولى بعد انتصارين متتاليين ليتوقف رصيده عند 44 نقطة في المركز السابع.



وفرض بلباو سيطرته على مجريات اللعب في أول خمس دقائق وسط تراجع تام في صفوف الريال ولكن دون أدنى خطورة على مرمى الحارس كيلور نافاس.



وكاد بلباو أن يتقدم بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق راؤول غارسيا الذي وصلت له الكرة أمام المرمى مباشرة ليسدد من الوضع طائرا بقدمه اليسرى لكن نافاس أبعد الكرة بأطراف أصابعه قبل أن يشتت سيرخيو راموس الكرة.



والغى الحكم هدفا لريال مدريد بداعي التسلل في الدقيقة التاسعة بعدما مرر كريم بنزيمة الكرة أمام المرمى إلى داني كارفاخال الذي مرر بدوره إلى كريستيانو رونالدو الذي سدد من لمسة واحدة في الشباك لكن المهاجم البرتغالي كان متسللا لحظة استلام الكرة.



وكان اندير ايتوراسبي قريبا من افتتاح التسجيل لبلباو في الدقيقة 13 عبر ضربة رأس قوية مستغلا ضربة ركنية نفذها زميله بينات اتشيبريا لكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك.



وضاعت فرصة مؤكدة لبلباو في الدقيقة 15 بعدما هيأ راؤول جارسيا الكرة برأسه أمام المرمى مباشرة إلى ياري الذي سدد بشكل مباشر لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى تماما.



ورد الريال بهجمة سريعة كادت أن تسفر عن هدف عندما مرر بنزيمة الكرة داخل منطقة الجزاء إلى رونالدو ليسدد الأخير بقدمه اليمنى بشكل مباشر ولكن كيبا اريزابالاغا حارس بلباو أمسك الكرة على مرتين.



واهدر سيرخيو راموس فرصة مؤكدة للريال في الدقيقة 20 بعدما ارتقى برأسه لضربة حرة نفذها توني كروس أمام المرمى مباشرة لكن الكرة مرت بجوار القائم.



وتقدم بنزيمة بهدف للريال في الدقيقة 25 بعدما تلقى تمريرة من رونالدو أمام المرمى مباشرة ليسدد من لمسة واحدة بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.



وهدأ إيقاع اللعب كثيرا بعد هدف بنزيمة حيث لم يبذل بلباو ما يشفع له في إدراك التعادل كما لم يكثف الريال من هجماته بحثا عن تسجيل الهدف الثاني.



ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق الخمس الأخيرة لينهي الريال الشوط الأول متقدما بهدف كريم بنزيمة.



وفي الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني كاد اريتز ادوريز زوبيلديا أن يدرك التعادل لبلباو عبر ضربة رأس ولكن دفاع الريال أنقذ الموقف.

وكان بلباو هو الأفضل في أول عشر دقائق من الشوط الثاني حيث شكل لاعبو الفريق خطورة مستمرة على مرمى نافاس لكنهم افتقدوا إلى الدقة في اللمسة الأخيرة.



وأنقذ نافاس مرمى ريال مدريد من هدف محقق في الدقيقة 62 وتصدى ببراعة لانفراد كامل من اينياكي ويليامز.



وأدرك ادوريز التعادل لبلباو في الدقيقة 65 إثر تمريرة رائعة من ويليامز داخل منطقة الجزاء وصلت إلى راؤول جارسيا الذي هيأ الكرة برأسه إلى ادوريز ليسدد الأخير برأسه إلى داخل الشباك.



وأضاف البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني للريال في الدقيقة 69 إثر ضربة ركنية نفذها توني كروس ليرتقي لها رونالدو برأسه ويهيأها إلى كاسيميرو الذي سدد دون عناء في الشباك.



وضاعت فرصة الهدف الثالث للريال عن طريق مارسيلو بعد مجهود رائع من بنزيمة قبل أن يمرر إلى رونالدو الذي اهدى زميله البرازيلي تمريرة رائعة أمام المرمى مباشرة لكنه سدد بغرابة شديدة فوق الشباك.



واهدر ويليامز فرصة ادراك التعادل لبلباو في الدقيقة 77 ولكن نافاس وقف له بالمرصاد.



ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة ليخرج الريال فائزا بهدفين مقابل هدف ويحصد ثلاث نقاط غالية.



وعلى ملعب إبوروا تقدم إيبار بهدف سجله إنريكي جارسيا كيكي في الدقيقة 20 وتعادل خوسيه مانويل خورادو لإسبانيول في الدقيقة 50.

ورفع إيبار رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة عن إسبانيول صاحب المركز التاسع.



يشار إلى ان هذا التعادل هو الثامن لإيبار هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والفوز في 11 مباراة ، فيما يعد هذا التعادل هو العاشر لإسبانيول مقابل الخسارة في ثماني مباريات والفوز في عشر مباريات.