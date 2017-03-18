التعادل يحسم مباراة تورينو وإنتر

خيم التعادل 2 - 2 على المباراة التي جمعت تورينو بضيفه إنتر ميلان يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم إنتر بهدف سجله جيفري كوندوغبيا في الدقيقة 27 وتعادل دانيلي باسيلي لتورينو في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وفي الشوط الثاني، سجل أفري اكوا الهدف الثاني لتورينو في الدقيقة 59 لكن أنطونيو كاندريفا سجل هدف التعادل للإنتر بعدها بثلاث دقائق.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس كما رفع تورينو رصيده إلى 40 نقطة في المركز العاشر.

يذكر أن هذا التعادل هو الرابع للإنتر هذا الموسم مقابل الفوز في17 مباراة والخسارة في 8 مناسبات ، فيما يعد هذا التعادل هو العاشر لتورينو هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والفوز في عشر.