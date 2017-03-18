غاري كاهيل يمنح تشيلسي نقاط ستوك

تسبب غاري كاهيل بسذاجة كبيرة في ضربة جزاء ضد فريقه تشيلسي لكنه منح فريقه هدفا غاليا ليقوده إلى التقدم خطوة جديدة على طريق استعادة لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز ثمين ومتأخر 2 - 1 على مضيفه ستوك سيتي يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وشهدت المرحلة أيضا فوز إيفرتون على هال سيتي 4 - صفر وكريستال بالاس على واتفورد 1 - صفر وليستر سيتي على مضيفه ويستهام 3 - 2 وتعادل سندرلاند مع بيرنلي سلبيا.

وحقق تشيلسي انتصاره الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق 13 نقطة أمام توتنهام ليقترب خطوة جديدة من اللقب قبل آخر عوانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 - 1 حيث تقدم البرازيلي ويليان لتشيلسي في الدقيقة 13 وتعادل الأيرلندي جوناثان والترز لستوك سيتي من ضربة جزاء في الدقيقة 38 .

وفي الشوط الثاني ، سجل كاهيل هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 87 من المباراة التي شهد وقتها بدل الضائع طرد فيليب باردسلي لاعب ستوك سيتي لنيله الإنذار الثاني في المباراة. وسيطر الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في بداية المباراة لينحصر اللعب بوسط الملعب وتخلو الدقائق الأول من أي محاولات هجومية خطيرة.

وكسر البرازيلي ويليان حاجز الصمت في الدقيقة 13 بتسجيل هدف مباغت بتسديدة مباشرة من ضربة حرة احتسبت للفريق في الناحية اليمنى حيث سدد الكرة من زاوية صعبة للغاية لتمر من الحائط البشري الدفاعي وحاول الحارس لي جرانت إبعاد الكرة ولكنها سكنت على يمينه داخل المرمى.

ونال جو ألان لاعب ستوك سيتي إنذارا في الدقيقة 15 للخشونة مع الاسباني بدرو رودريجيز لإيقاف انطلاقة رائعة من بدرو كما نال الأسباني دييغو كوستا مهاجم تشيلسي إنذارا في الدقيقة 17 للخشونة.

وتخلى ستوك عن انكماشه الدفاعي وشن بعض المحاولات الهجومية ولكن دون جدوى ليفرض تشيلسي سيطرته على مجريات اللعب تدريجيا ويبدأ في الضغط على دفاع ستوك سيتي.

وكاد تشيلسي يسجل الهدف الثاني له في الدقيقة 30 اثر هجمة خطيرة وتمريرة ساقطة رائعة من فيكتور موزيس وصلت منها الكرة إلى ماركوس ألونسو خلف دفاع ستوك بوسط منطقة الجزاء ليسددها قوية ولكن الحارس جرانت تصدى لها برد فعل رائع.

ورد ستوك بفرصة خطيرة في الدقيقة 33 أسفرت عن ضربة ركنية وصلت منها الكرة إلى إلى برونو مارتينز إندي الذي وضع الكرة برأسه داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود دفعة من سعيدو براهينو لاعب ستوك ضد سيزار أزبيليكويتا نجم تشيلسي أشار إليها الحكم المساعد.

ولكن الحكم لم تردد في احتساب ضربة جزاء لستوك سيتي في الدقيقة 37 اثر ضربة حرة لعبها إيريك بيترز من الناحية اليسرى وحاول جوناثان والترز تحويلها داخل المرمى ولكن غاري كاهيل أسقطه داخل منطقة الجزاء.

وسدد والترز ضربة الجزاء بنفسه محرزا هدف التعادل لستوك سيتي في الدقيقة 38 .

وتوترت أجواء اللقاء في الدقائق التالية بسبب مناوشات كوستا مع مدافعي ستوك.

واستغل بدرو هجمة سريعة لتشيلسي في الدقيقة 42 وتلاعب بالدفاع داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة قوية ولكنها ذهبت عاليا لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1 .

واستأنف الفريقان محاولاتهما في الشوط الثاني ولكن بإيقاع أكثر هدوءا من الشوط الأول.

وبدا تشيلسي الأكثر سيطرة على مجريات اللعب في الشوط الثاني مقابل محاولات غير مجدية من أصحاب الأرض.

وعاند الحظ تشيلسي في الدقيقة 66 حيث سدد ماركوس ألونسو كرلة رائعة من ضربة حرة احتسبت للفريق خارج منطقة جزاء ستوك ولكن العارضة تصدى للكرة وحرمت تشيلسي من التقدم.

وكاد بدرو يترجم تفوق تشيلسي اثر هجمة سريعة أنهاها بتسديدة صاروخية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 76 ولكن الحارس أبعد الكرة لركنية لم تستغل جيدا.

ونجح كاهيل في تعويض فريقه عن ضربة الجزاء التي تسبب فيها وسجل هدف الفوز للفريق في الدقيقة 87 اثر ضربة ركنية وصلت منها الكرة إلى ديفيد لويز الذي لعبها ضعيفة في اتجاه المرمى وحاول إيريك بيترز تشتيتها لكنه لعبها بهدوء إلى كاهيل المتحفز داخل منطقة الجزاء ليسددها داخل الشباك محرزا هدف الحسم.

وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع طرد باردسلي لاعب ستوك سيتي لنيله الإنذار الثاني في المباراة بسبب الخشونة مع البديل سيسك فابريغاس.