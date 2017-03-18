لويس إنريكي: يوفنتوس فريق صعب ومخيف

المصدر: برشلونة - د ب أ

قال لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة الإسباني يوم السبت إن يوفنتوس الإيطالي الذي يواجه فريقه في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا منافس مخيف وصعب.

وأوقعت قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال والتي أجريت يوم الجمعة فريق برشلونة في مواجهة يوفنتوس.

وقال إنريكي : في دور الثمانية لدوري الأبطال ، لا يمكنك أن تنتظر منافسا سهلا لا يتمتع بأهمية... يوفنتوس يعي تماما المواجهات السابقة كما نضع جميعا في تفكيرنا نهائي برلين. يوفنتوس منافس مخيف وصعب.

وكان إنريكي قاد برشلونة للفوز على يوفنتوس 3 -1 في نهائي دوري الأبطال عام 2015 بالعاصمة الألمانية برلين عندما سجل الكرواتي إيفان راكيتيتش والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار أهداف برشلونة.

وأكد إنريكي : يوفنتوس لديه بدائل متنوعة. يمكنه اللعب بطريقة دفاعية من خلال خطة اللعب 4 / 4 / 2 ولكنه يلجأ دائما لتغيير خطته طبقة لطبيعة اللاعبين المشاركين في المباراة.