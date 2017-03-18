مدرب لاس بالماس يرحل عن الفريق بسبب "الخلافات"

سار كيكي سيتين المدير الفني لفريق لاس بالماس الإسباني على نهج لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة وأعلن عن رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأكد سيتين يوم السبت أنه لن يكون مدربا للفريق في الموسم المقبل متعللا "بخلافات لا يمكن التغلب عليها" مع مجلس إدارة النادي ومسؤولين آخرين بالنادي.

وقال سيتين : أعلنت صباح اليوم عن قراري بإنهاء علاقتي بالفريق في نهاية الموسم الحالي. محادثاتي مع رئيس النادي أسفرت عن اتخاذي هذا القرار الضروري والإعلان عنه.

وأوضح سيتين إلى أن الخلاف أصبح على قدر لا يمكن اجتيازه. وقال : العقلانية تقتضي عدم الاستمرار أكثر من هذا. أعتقد أن إطالة هذا الوضع ستترك أثرا على الفريق.

وكانت بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن سيتين سيترك تدريب الفريق لتحفظ بعض اللاعبين على أساليبه الخططية وافتقاده الطموح.

ويحتل لاس بالماس الآن المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإسباني بعيدا عن المراكز المؤهلة البطولات الأوروبي.