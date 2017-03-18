منتخب إيطاليا يستنجد بحارس من الدرجة الثانية

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم السبت أن المدرب جان بييرو فينتورا المدير الفني للمنتخب الإيطالي (الآزوري) استدعى ثلاثة وجوه جديدة من بينهم حارس فريق في دوري الدرجة الثانية ضمن قائمة الفريق التي أعلنها استعدادا لمباراته المرتقبة أمام ألبانيا يوم الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 .

واستدعى فينتورا للمرة الأولى أليكس ميريت حارس مرمى فريق سبال الذي يتصدر دوري الدرجة الثانية بإيطاليا، ودانيلو دي أمبروزيو مدافع انتر ميلان وليوناردو سبينازولا مدافع أتالانتا ضمن القائمة التي ضمت 25 لاعبا استعدادا لمباراتي ألبانيا في تصفيات المونديال ثم مباراة هولندا الودية منتصف الأسبوع المقبل.

وكان ميريت خاض 19 مباراة مع المنتخب الإيطالي للشباب (تحت 19 عاما).

ويبدأ تجمع الآزوري يوم الأحد استعدادا للقاء ألبانيا المقرر في باليرمو فيما يلتقي الفريق نظيره الهولندي في أمستردام يوم 28 مارس الحالي.