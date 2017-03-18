ويست بروميتش يدق مسماراً جديداً في نعش فينغر

المصدر: لندن - د ب أ

سجل المدافع المتألق كريج داوسون هدفين بضربتي رأس ليقود فريقه ويست بروميتش ألبيون إلى إطلاق رصاصة الرحمة على طموحات أرسنال في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز ثمين 3 - 1 على المدفعجية يوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

ودق بروميتش مسمارا جديدا في نعش الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لأرسنال والذي يتعرض منذ فترة طويلة لمطالبات ملحة من الجماهير ووسائل الإعلام بضرورة الرحيل عن قيادة الفريق.

وتجمد رصيد أرسنال عند 50 نقطة في المركز الخامس بعدما مني بالهزيمة الرابعة له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة فيما رفع بروميتش رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن علما بأنه حقق اليوم انتصارا غاليا بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1 حيث بادر ويست بروميتش ألبيون بالتسجيل عن طريق كريج داوسون في الدقيقة 12 ورد التشيلي أليكسيس سانشيز بهدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 15 .

وفي الشوط الثاني ، سجلب البديل هال روبسون كانو هدف التقدم لبروميتش في الدقيقة 55 بعد دقيقة واحدة من نزوله ثم أطلق داوسون رصاصة الرحمة على المدفعجية بتسجيل هدفه الثاني وهو الثالث للفريق في الدقيقة 75 .

وجاءت بداية اللقاء هادئة ولكن هذا الهدوء لم يستمر طويلا حيث انطلق الكاميروني ألان نيوم بالكرة في الناحية اليسرى واخترق دفاع ويست بروميتش ألبيون بمهارة بالغة وتوغل داخل منطقة الجزاء حتى وجد نفسه في مواجهة التشيكي بيتر تشيك حارس مرمى المدفعجية ولكنه فشل التمرير على التسديد فيما لم تجد تمريرته المتابعة المطلوبة لتضيع الفرصة الخطيرة.

ورد أرسنال سريعا بهجمة خطيرة في الدقيقة التالية مرر منها أليكسيس سانشيز الكرة إلى ناتشو مونريال المندفع داخل منطقة الجزاء في الناحية اليسرى ليمررها ناتشو سريعا أمام مرمى أصحاب الأرض ولكن الدفاع وحارس المرمى ضغطوا على ثيو والكوت وحرموه من تحويل الكرة إلى داخل المرمى.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية في الدقائق التالية وكاد ويست بروميتش البيون يفتتح التسجيل في الدقيقة 12 اثر هجمة سريعة مرتدة أنهاها جيمس ماكلان بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء وأبعدها تشيك إلى ضربة ركنية.

ونال بروميتش المكافأة على الأداء القوي في بداية المباراة وسجل هدف التقدم في الدقيقة 12 حيث لعب ناصر الشاذلي الضربة الركنية وقابلها داوسون بضربة رأس رائعة لتسكن الكرة المرمى قبل يد تشيك.

ولكن فرحة الفريق بالهدف لم تدم طويلا حيث سجل أليكسيس هدف التعادل للمدفعجية في الدقيقة 15 .

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة لأرسنال وتمريرة طولية رائعة من السويسري غرانيت تشاكا وصلت منها الكرة إلى أليكسيس المندفع بلا أي رقابة داخل منطقة الجزاء حيث هيأ الكرة لنفسه وخدع الدفاع ثم سدد الكرة بهدوء في سقف المرمى.

ومنح الهدف ثقة كبيرة لفريق أرسنال حيث كثف لاعبوه هجومهم في الدقائق التالية بحثا عن هدف التقدم ولكن بروميتش حافظ على تماسكه الدفاعي.

وبعد مرور نصف ساعة ، تخلى أصحاب الأرض عن انكماشهم الدفاعي وعادوا للهجوم على أرسنال ومبادلة الضيوف الهجمات وكاد نيوم يسجل الهدف الثاني لبروميتش في الدقيقة 31 اثر هجمة مرتدة سريعة ولكن تسديدته ذهبت خارج القائم الأيمن.

ورد أرسنال بفرصتين متتاليتين ولكن دفاع بروميتش تصدى لهما وخاصة الكرة التي وصلت إلى والكوت أمام المرمى مباشرة ولكن نيوم حرمه من التسديد.

وأنهى دارين فليتشر هجمة أخرى لبروميتش بتسديدة قوية تصدى لها تشيك وأخرجها لركنية.

وتلقى أرسنال صدمة قوية بخروج حارسه المخضرم تشيك مصابا في الدقيقة 38 ليلعب مكانه الكولومبي ديفيد أوسبينا في تغيير اضطراري مبكر للمدفعجية.

ونال ماكلان إنذارا في الدقيقة 42 للخشونة مع أليكسيس في محاولة لإيقاف هجمة سريعة للمدفعجية. وخرج أليكسيس من الملعب لتلقي العلاج وعاد سريعا.

وكثف أرسنال هجومه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكنه اصطدم بالدفاع المتكتل من أصحاب الأرض لينتهي الشوط بالتعادل 1 - 1 .

واستأنف الفريقان هجوميهما المتبادل في الشوط الثاني مع استحواذ وسيطرة نسبية لأرسنال.

ورغم هذا ، كاد خوسيه روندون يحرز هدف التقدم لبروميتش في الدقيقة 51 اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية لعبها كريس برانت من الناحية اليسرى وقابلها روندون بضربة رأس وهو في حلق المرمى لكن الكرة ذهبت خارج القائم الأيسر للمرمى.

وخرج روندون في الدقيقة 54 ولعب مكانه روبسون كانو لتنشيط هجوم الفريق.

وكافأ روبسون مدربه سريعا وسجل هدف التقدم في الدقيقة التالية مباشرة اثر هجمة منظمة وتمريرة وصلت منها الكرة إلى داخل منطقة الجزاء ونجح أوسبينا في إبعادها من أمام ماكلان ولكنها تهيأت أمام روبسون المتحفز داخل منطقة الجزاء ليتابعها بلمسة هادئة حيث مرت الكرة من بين لاعبي أرسنال وأفلح ماكلان في تركها تمر بين قدميه دون أن يلمسها في ظل وجوده في وضع التسلل.

واتجه الحكم إلى مساعده للاستفسار عن وجود أي خطأ في اللعبة قبل أن يحتسب الهدف رسميا لبروميتش.

وأجرى الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لأرسنال تغييرا تنشيطيا في الدقيقة 65 بنزول مواطنه أوليفيه جيرو في خط الهجوم بديلا لوالكوت.

وكاد أرسنال يحرز هدف التعادل بعدها بثوان قليلة اثر ضربة رأس من داني ويلبك ولكن الكرة ارتدت من العارضة.

ورد بروميتش بهجمة سريعة انفرد على اثرها روبسون كانو بالحارس أوسبينا لكن الأخير تقدم في الوقت المناسب وتصدى لهذا الانفراد فيما تهيأت الكرة أمم ناصر الشاذلي الذي راوغ الدفاع وسدد الكرة في اتجاه المرمى الخالي من حارسه لكن الدفاع تصدى له مجددا وفشلت محاولات المتابعة.

وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية التي بدت فيها الثقة الهائلة على لاعبي بروميتش.

وأطلق بروميتش رصاصة الرحمة على المدفعجية قبل ربع ساعة من نهاية المباراة عندما سجل داوسون الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 75 .

وجاء الهدف اثر ضربة ركنية ماكلان وانقض عليها داوسون بضربة رأس وسط مدافعي أرسنال ليحول الكرة ببراعة إلى داخل المرمى.

ولجأ فينغر لتغيير أليكسيس الذي بدا متأثرا بالإصابة في الدقيقة 78 ودفع مكانه بأليكس إيوبي.

ولكن شيئا لم يتغير في سير المباراة حيث بدا أرسنال فاقدا للأمل كما افتقد للقدرة على تهديد مرمى بروميتش بشكل جاد لينتهي اللقاء بالفوز الكبير لبروميتش فيما رفعت الجماهير في المدرجات لافتات تطالب برحيل فينغر.