آمال نيس بالتتويج تتعرض إلى لطمة قوية

تعادل نيس المبتلي بالإصابات 1-1 مع مضيفه نانت يوم السبت بفضل هدف جان ميكيل سيري لتتراجع آمال الضيوف في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لأول مرة من 1959.



ورفع نيس رصيده إلى 64 نقطة ليستمر في المركز الثالث متأخرا بنقطة واحدة عن باريس سان جيرمان وأربع نقاط خلف موناكو المتصدر، بينما بقي نانت في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

وتوج ايميليانو سالا بداية قوية لنانت عندما هز شباك الحارس يوان كاردينال في الدقيقة 22 بعد تمريرة من جول ايلوكي محرزا هدفه الرابع في اخر خمس مباريات.



لكن نيس، الذي غاب عنه الحسن بليا وويلان سيبرين اضافة للقائد بول بيس بسبب الإصابة، أدرك التعادل بعد ذلك بست دقائق بتسديدة من سيري من على حدود منطقة الجزاء.



وقال لوسيان فافر مدرب نيس للصحفيين: هذه نقطة جيدة. كانت مباراة صعبة كما توقعنا، كما قلت من قبل أنا لا أنظر إليه (جدول الترتيب) سواء للفرق التي أمامنا أو خلفنا. أنظر إلى كيف نلعب وما الذي نستطيع فعله.



ولم يستفد نيس من سيطرته على اللعب في الشوط الثاني بسبب تشتت ذهن مهاجمه الايطالي ماريو بالوتيلي نتيجة لمناوشات مع دييغو كارلوس لاعب نانت.



وقال دانتي مدافع نيس "(اللقب) سيكون صعبا. نريد مواصلة العمل لإسعاد جماهيرنا، وهناك بعض الغائبين في الفترة الحالية لكن علينا مواصلة العمل الجاد والتقدم للأمام.