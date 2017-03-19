أتليتكو مدريد يزيد أحزان أشبيلية ويهزمه بثلاثية

واصل أتلتيكو مدريد صحوته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حصد انتصاره الثالث على التوالي، إثر فوزه الثمين والمستحق 3 - 1 على ضيفه أشبيلية اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة التي شهدت أيضا تعادل ليغانيس مع ضيفه ملقه سلبيا.

وارتفع رصيد أتلتيكو إلى 55 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف أشبيلية الذي ظل في المركز الثالث.

وافتتح دييجو غودين التسجيل لمصلحة أتلتيكو في الدقيقة 37، بعدما تابع ركلة حرة نفذها زميله الفرنسي أنطوان غريزمان عرضية ليسدد ضربة رأس رائعة دون مضايقة من أحد على يمين سيرخيو ريكو حارس مرمى أشبيلية.

وفي الشوط الثاني، أضاف غريزمان الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 61 من ركلة حرة مباشرة وضع من خلالها الكرة على يسار ريكو، قبل أن يضيف كوكي الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 77، من متابعة لتمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق زميله خوان فران أخفق ريكو في إبعادها، لتصل الكرة أمامه ويسدد الكرة بسهولة في المرمى.

في المقابل، أحرز خواكين كوريا هدف حفظ ماء الوجه لأشبيلية في الدقيقة 85.

وتأتي تلك الخسارة لتضاعف أحزان أشبيلية الذي خرج من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماض، أمام ليستر سيتي الانجليزي.

وخيم التعادل السلبي على مباراة ليغانيس مع ضيفه ملقا في وقت سابق.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع ملقا رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة امام ليغانيس صاحب المركز السابع عشر. وتعادل ملقا للمرة التاسعة هذا الموسم مقابل 13 هزيمة وثمانية انتصارات فيما تعادل ليغانيس للمرة الثامنة مقابل 14 هزيمة وستة انتصارات. وحقق ملقا أول تعادل له بعد أربع هزائم متتالية