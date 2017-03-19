الهولندي أدفوكات يعتزل التدريب نهاية الموسم الجاري

المصدر: اسطنبول - د ب أ

أعلن الهولندي ديك أدفوكات المدير الفني لفريق فناربخشة التركي لكرة القدم أنه سينهي مسيرته التدريبية بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح أدفوكات (69 عاماً) أنه اتخذ القرار بعد هزيمة فريقه 2 - 3 أمام قونيا سبور يوم الجمعة ضمن فعاليات الدوري التركي.

وحظى أدفوكات بمسيرة تدريبية حافلة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود حتى الآن وتولى خلالها تدريب منتخبات هولندا وبلجيكا وصربيا وروسيا وكوريا الجنوبية والإمارات والعديد من الأندية الأوروبية.

وتولى أدفوكات تدريب فناربخشة في أغسطس 2016 خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا ولكنه لم يحقق حتى الآن التوقعات المرجوة منه مع الفريق.