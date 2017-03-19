سيتي وليفربول يتعادلان ويتوقفان عن ملاحقة تشيلسي

خيم التعادل بهدف لمثله على المباراة التي جمعت مانشستر سيتي بضيفه ليفربول يوم الأحد،في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة

وتقدم ليفربول بهدف سجله جيمس ميلنر من ركلة جزاء في الدقيقة 51 ثم تعادل سيرخيو أغويرو لمانشستر سيتي في الدقيقة 69.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث،كما رفع ليفربول رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع.

وهذا التعادل هو السادس لمانشستر سيتي هذا الموسم مقابل الفوز في17 مباراة والخسارة في خمس، فيما يعد هذا التعادل هو الثامن لليفربول هذا الموسم مقابل الفوز في 17 مباراة والخسارة في خمس.