فينغر يؤكد: إصابة سانشيز.. "سيئة للغاية"

قال أرسين فينغر مدرب أرسنال إن أليكسيس سانشيز ربما تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال الهزيمة أمام وست بروميتش البيون يوم السبت في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مما سيبعده عن منتخب بلاده تشيلي في تصفيات كأس العالم هذا الأسبوع.



وأشار مدرب أرسنال إلى أن كاحل سانشيز "في حالة سيئة للغاية" بعد خروجه قرب النهاية في الهزيمة 3-1 لكنه لم يتأكد بعد من مدى إصابة مهاجمه البارز.



وقال فينغر: أصيب بعد العرقلة (من جيمس مكلين) في الشوط الأول. كانت عرقلة سيئة، كاحله في حالة سيئة للغاية. كان يجب ألا يلعب في الشوط الثاني لكنه أصر على الاستمرار.



وأضاف: في النهاية كان يجب إخراجه. كان يجب ألا يلعب في الشوط الثاني.



وأجاب فينغر عند سؤاله عن هل سيغيب سانشيز عن مباراتي تشيلي في تصفيات كأس العالم ضد الأرجنتين يوم الخميس المقبل ثم فنزويلا يوم الثلاثاء الذي يليه: ستتوجه تشيلي للقاء الأرجنتين في مباراة كبيرة ...لكن لو كانت الإصابة خفيفة فسيشارك في المباراة (امام الارجنتين)، أما لو كانت الإصابة عبارة عن تمزق في أربطة الكاحل فانه لن يلعب.



وفقدان سانشيز في أي مباراة مقبلة لن يكون جيدا لصالح أرسنال الذي يسعى للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كما هو معتاد.



ويحتل الفريق المركز الخامس في الدوري برصيد 50 نقطة من 27 مباراة متأخرا بخمس نقاط عن ليفربول الذي خاض 28 مباراة.