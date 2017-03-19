كودرادو يقود يوفنتوس إلى تعزيز صدارته

عزز فريق يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم اثر تغلبه على سامبدوريا 1 - صفر في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا منافسات هذه الجولة فوز نابولي على إمبولي 3 - 2، وأتلانتا على بيسكارا 3 - صفر وبولونيا على كييفو فيرونا 4 - 1 وفيورنتينا على كروتوني 1 - صفر، وتعادل كالياري مع لاتسيو سلبيا.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه خوان كوادرادو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب فيما توقف رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز التاسع.

يشار إلى أن هذا الفوز هو الرابع والعشرين ليوفنتوس هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة والخسارة في أربع ، فيما تعد هذه الهزيمة هي العاشرة لسامبدوريا هذا الموسم مقابل الفوز 11 مباراة والتعادل في ثماني.

وحافظ جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس على نظافة شباكه في هذه المباراة التي جعلته لاعب يوفنتوس الأكثر مشاركةً مع الفريق في مباريات بالدوري.