مانشستر يونايتد يهزم ميدلزبره ويتخلص من "السادس"

المصدر: لندن - د ب أ

تقدم مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ميدلزبره 3-1 في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

ورفع مانشستر رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس وظل ميدلزبره في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 22 نقطة وبفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.

وتقدم لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني بهدف لمانشستر يونايتد في الدقيقة 30 ليعلن عن هدفه الأول هذا الموسم.

وأضاف جيسي لينغارد الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 63 وتكفل المهاجم البنيني رودي جيستيد بتسجيل الهدف الوحيد لميدلزبره في الدقيقة 77.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة ارتكب الحارس الإسباني فيكتور فالديز خطأ فادحا كلف به فريقه ميدلزبره الهدف الثالث.

وخسر ميدلزبره للمرة الثالثة على التوالي والـ14 هذا الموسم مقابل عشرة تعادلات واربعة انتصارات.

وحقق مانشستر الفوز الـ14 هذا الموسم مقابل عشرة تعادلات وثلاث هزائم.