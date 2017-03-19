مولر يقرب بايرن من الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني

اقترب بايرن ميونخ خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) للمرة الخامسة على التوالي، بعدما تغلب 1 - صفر على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ يوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز شالكه على ضيفه ماينز بالنتيجة ذاتها.

بتلك النتيجة، واصل بايرن التحليق بعيداً في صدارة المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 62 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه لايبزيج، الذي خسر صفر - 3 أمام مضيفه فيردر بريمن يوم السبت في المرحلة ذاتها، ليصبح الفريق البافاري بحاجة لتحقيق خمسة انتصارات فقط خلال مبارياته التسع الأخيرة في البطولة من أجل حسم اللقب لمصلحته رسميا.

في المقابل، تجمد رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي والحادية عشر في المسابقة هذا الموسم، عند 32 نقطة في المركز العاشر. وتقمص توماس مولر دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف بايرن الوحيد في الدقيقة 63، ليقود الفريق لتحقيق فوزه الرابع على التوالي والتاسع عشر في البطولة هذا الموسم.

وحافظ شالكه على تقدمه نحو المنطقة الدافئة بالمسابقة، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي والتاسعة في البطولة هذا الموسم، إثر فوزه الصعب 1 - صفر على ضيفه ماينز في وقت سابق.

وارتفع رصيد شالكه المنتشي بتأهله لدور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي على حساب بوروسيا مونشنخلادباخ الأسبوع الماضي، إلى 33 نقطة في المركز التاسع.

من جانبه، فقد تجمد رصيد ماينز، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي والثانية عشر في المسابقة هذا الموسم، عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويدين شالكه بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه سياد كولاسيناك، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة .50 وتابع كولاسيناك تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى عن طريق زميله النمساوي جويدو برجشتالر داخل منطقة الجزاء، ليهيأ الكرة لنفسه، قبل أن يسدد بقدمه اليسرى واضعا الكرة على يسار الدنماركي يوناس لوسيل حارس مرمى ماينز لحظة خروجه من مرماه.

وعلى ملعب بوروسيا بارك، بدأت مباراة بايرن ومونشنغلادباخ بهجوم مكثف من جانب مونشنجلادباخ على عكس المتوقع، حيث سنحت أول فرصة في اللقاء لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة، بعدما تهيأت الكرة أمام توني يانتشكي، وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، ولكنه سدد الكرة برعونة لتصطدم الكرة في خافي مارتينيز وتهز الشباك من الخارج.

سرعان ما فرض بايرن سيطرته على مجريات الأمور، حيث استحوذ لاعبوه على الكرة في ظل تراجع مونشنجلادباخ نحو الدفاع.

وتابع ماتس هوميلس ركلة ركنية من الناحية اليسرى في الدقيقة 22، ليسدد ضربة رأس ولكنها لم تكن متقنة لتخرج الكرة بعيدة عن المرمى، قبل أن يسدد تشابي ألونسو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24، ولكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، لتصل سهلة إلى يان سومير حارس مرمى مونشنغلادباخ.

وأهدر روبرت ليفاندوفسكي فرصة مؤكدة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 25، بعدما تلقى تمريرة ماكرة من فرانك ريبيري انفرد على إثرها بالمرمى، ولكنه سدد الكرة دون تركيز في يد سومير.

وسدد أريين روبن من على حدود المنطقة في الدقيقة 33، ولكن الكرة اصطدمت في الدفاع، قبل أن يرد أندريه هان لاعب مونشنجلادباخ بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 36، غير أن الكرة مرت بعيدة عن المرمى.

وكانت الفرصة الأبرز في الشوط الأول لبايرن في الدقيقة 43، حيث توغل روبن بالكرة من الناحية اليمنى، قبل أن يسدد قذيفة هائلة من داخل المنطقة ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة، لتصل إلى ليفاندوفسكي الذي سدد ضربة رأس على يمين سومير ليبعدها بصعوبة بالغة وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

اتسمت بداية الشوط الثاني بالهدوء، حيث تبادل كلا الفريقين الاستحواذ على الكرة دون خطورة حقيقية على المرميين، فيما شهدت الدقيقة 60 الفرصة الأولى خلال هذا الشوط لبايرن، بعدما مرر توماس مولر كرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى إلى ليفاندوفسكي، الذي سدد كرة غير متقنة من داخل المنطقة، ابتعدت عن القائم الأيمن.

ورد مونشنغلادباخ بتسديدة من خارج المنطقة عن طريق رافاييل في الدقيقة 61 ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وجاءت الدقيقة 63 لتشهد هدفا لمصلحة بايرن عن طريق توماس مولر، الذي تابع تمريرة أمامية من تياغو ألكانتارا، لينفرد بالمرمى بعدما كسر مصيدة التسلل التي نصبها مدافعو مونشنجلادباخ، قبل أن يهيأ الكرة لنفسه، ويضعها بهدوء داخل المرمى بقدمه اليسرى.

وأجرى مونشنغلادباخ تبديله الأول في الدقيقة 64 بنزول ثورجان هازارد بدلا من باتريك هيرمان.

وأهدر روبن فرصة محققة لتعزيز النتيجة في الدقيقة 71، بعدما تلقى الكرة داخل المنطقة، ليحاول إسقاط الكرة (لوب) خلف سومير، الذي خرج من مرماه لملاقاته، ولكن حارس مونشنجلادباخ أمسك الكرة بثبات.

ودفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن، بكينغسلي كومان بدلا من ريبيري في الدقيقة 73، ليرد مونشنغلادباخ بالتبديل الثاني حيث نزل جوسيب درميتش بدلا من توني يانتشكي.

حاول هازارد بث النشاط والحيوية في هجوم مونشنغلادباخ، حيث سدد من داخل المنطقة في الدقيقة، 75 ولكن الكرة ذهبت سهلة إلى أحضان مانويل نيوير حارس مرمى بايرن.

وأجرى بايرن تبديله الثاني في الدقيقة 77 بنزول جوشوا كيميتش بدلا من تشابي ألونسو.

وكاد خافي مارتينيز أن يسجل هدف التعادل لأصحاب الأرض بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80، بعدما حاول إبعاد تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق هازارد، ولكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل، لتخرج إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شئ .

وأجرى مونشنغلادباخ تبديله الثالث (الأخير) في الدقيقة 80 بنزول لاسزلو بينيس بدلا من أندريه هان. وأجرى بايرن تبديله الأخير في الدقيقة 85 بنزول ريناتو سانشيز بدلا من روبن.

وكثف مونشنغلادباخ من هجماته خلال الوقت المتبقي من المباراة بحثا عن هدف التعادل، ولكن باءت جميع محاولاته بالفشل، لينتهي اللقاء بفوز ثمين ومستحق لبايرن بهدف نظيف.