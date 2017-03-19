نابولي يعبر إمبولي.. ويتقدم إلى الوصافة

المصدر: نابولي - د ب أ

تقدم فريق نابولي مؤقتا إلى وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه على ملعب مضيفه إمبولي 3-2 يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وانهى نابولي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة ثم رد إمبولي بهدفين في الشوط الثاني.

وسجل لورنزو إنسيني الهدفين الأول والثالث لنابولي في الدقيقتين 19 و38 وتكفل البلجيكي الدولي درايس ميرتينز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 24.

ورد المغربي الدولي عمر القادوري بهدف لإمبولي في الدقيقة 70 ثم أضاف المهاجم المخضرم ماسيمو ماكاروني الهدف الثاني في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام روما الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه ساسولو. وظل إمبولي في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة بفارق سبع نقاط عن المراكز الثلاثة الأخيرة.

وتعرض إمبولي للهزيمة السادسة على التوالي علما بان الفريق لم يذق طعم الفوز منذ 22 كانون ثان/يناير الماضي عندما تغلب على أودينيزي 1-0.

وحقق نابولى فوزه الـ19 هذا الموسم مقابل ستة تعادلات واربع هزائم فيما خسر إمبولي للمرة الـ17 مقابل سبعة تعادلات وخمسة انتصارات.