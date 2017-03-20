أرسنال ينفي مفاوضة مدرب دورتموند

نفى نادي أرسنال الإنجليزي أنه تحدث مع توماس توخيل مدرب بوروسيا دورتموند، ليحل بدلا من الفرنسي أرسن فينغر في منصب المدير الفني للفريق، حسبما أكد أحد المتحدثين باسمه في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" التليفزيونية البريطانية.

"هذا ليس حقيقيا"، كان هذا ما قاله المتحدث باسم نادي أرسنال ردا على الخبر الذي نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية التي أكدت في وقت سابق أن النادي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع المدرب الألماني.

أما فيما يتعلق بمستقبل فينغر، الذي ينتهي تعاقده نهاية الموسم الجاري، أوضح المتحدث باسم نادي أرسنال أنه سيكون هناك قرار مشترك في "الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة" حيال هذا الأمر.

وعلى جانب آخر أكدت وسائل الإعلام الإنجليزية أن المدرب الفرنسي سيستمر في عمله مع أرسنال في الموسم المقبل، رغم الانتقادات الموجهة ضده، والتي تتزايد بشكل مضطرد.

ويتولى فينغر المهمة الفنية لأرسنال منذ 21 عاما، حيث يعد أقدم المدربين في بطولة الدوري الإنجليزي.

وكشف المدرب الفرنسي عقب سقوط فريقه 1 - 3 أمام ويست برومتش مطلع الأسبوع الجاري في المسابقة الإنجليزية أنه سيعلن قريبا عن قراره النهائي، وقال في لقاء مع بعض الصحفيين: أعرف ما سأفعله في المستقبل، وستعرفونه أنتم أيضا سريعا.

وشكل خروج أرسنال المهين من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني، بعد تجرعه هزيمة مذلة (10 - 2) في مجموع نتيجة لقائي الذهاب والعودة صدمة كبيرة للمدرب الفرنسي الذي تلقى انتقادات واسعة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتل أرسنال في الوقت الحالي المركز السادس في الدوري الإنجليزي وبات يواجه شبح عدم التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل