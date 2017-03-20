برشلونة يفجر غضبه من خسارة ديبورتيفو في شباك فالنسيا

أحرز الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين قاد بهما فريقه برشلونة لفوز ثمين 4-2 على ضيفه فالنسيا في المرحلة الثامنة والعشرين للبطولة يوم الأحد.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته 1 - 2 أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، إلى 63 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف منافسه اللدود ريال مدريد (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع سيلتا فيجو.

في المقابل، تجمد رصيد فالنسيا، الذي تلقى خسارته الرابعة عشر في البطولة هذا الموسم، عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

ورغم الفوز الكبير الذي حققه الفريق الكتالوني، إلا أن تحقيقه لم يكن بالأمر اليسير، حيث كادت الأخطاء القاتلة وسوء التمركز لمدافعي برشلونة خلال اللقاء أن تتسبب في فقدانه المزيد من النقاط في سباق المنافسة على اللقب الذي توج به في الموسمين الماضيين.

وبادر إلياكويم مانغالا بالتسجيل لمصلحة فالنسيا في الدقيقة 29 من ضربة رأس رائعة، قبل أن يتعادل لويس سواريز سريعا لبرشلونة في الدقيقة 35.

وأضاف ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، تسبب فيها مانغالا، الذي تلقى على إثرها البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني.

ولم يهنأ برشلونة بتقدمه طويلا، بعدما سجل منير الحدادي، لاعب الفريق الكتالوني المعار إلى فالنسياهذا الموسم، هدف التعادل للضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

واستغل برشلونة النقص العددي في صفوف فالنسيا خلال الشوط الثاني، حيث واصل ميسي تألقه بعدما عاد لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثالث لبرشلونة وهدفه الشخصي الثاني خلال المباراة، في الدقيقة 53، غير أن الفريق سيفتقد خدماته في لقائه المقبل بالمسابقة أمام مضيفه غرناطة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات بعد حصوله على انذار في المباراة.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، اختتم (البديل) أندريه جوميز مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الرابع لبرشلونة.