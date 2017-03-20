بيكيه: من الأفضل لبعض جماهير برشلونة البقاء في منازلهم

طلب الدولي الإسباني جيرارد بيكيه من بعض جماهير برشلونة البقاء في منازلهم وعدم الحضور إلى الملعب بعد صافرات الاستهجان التي أطلقت تجاه لاعب الوسط البرتغالي أندريه غوميش في المباراة التي فاز بها برشلونة على ضيفه فالنسيا 4-2.

وأشار بيكيه في حديثه، الذي نقلته عنه صحيفة (آس) الإسبانية، إلى أن الصافرات التي تطلقها الجماهير ضد اللاعب البرتغالي أندريه جوميش الوافد الجديد على برشلونة غير مقبولة. وأضاف قائلا: على الأشخاص الذين يطلقون الصافرات قبل بداية اللعب أن يبقوا في منازلهم، هذا لن يساعد أحدا، إنه أمر لا يمكن أن نتسامح معه، أن تحتج بسبب مباراة سيئة هذا أمر وأن تقوم بنفس التصرف قبل اللعب أمر آخر، هكذا نحن نطرح الثقة أرضا.

وأكد بيكيه خلال تصريحاته أن برشلونة يلعب بطريقة هجومية وأن اعتماده على طريقة (3-4-3) أمر طبيعي، حيث قال: نحن فريق هجومي، ولكن في الناحية الدفاعية علينا أن نركض كثيرا أن تكون مدافعا في برشلونة هذا يتطلب أن تكون لاعبا استثنائيا، وذلك للمخاطر التي تعترضنا في كافة النواحي.

وكشف بيكيه أن إدارة برشلونة لن تقف عائقا أمام إنييستا لتجديد تعاقده واستطرد قائلا: لا أحد يرغب في رؤيته مصابا لقد كان جيدا خلال المباراة، تجديد تعاقده؟، انيستا وبرشلونة يتفقان دائما.

وعلى جانب آخر، أشاد بيكيه بزميله الأوروغوياني لويس سواريز، مؤكدا أنه مهاجم استثنائي.

وأوضح اللاعب الدولي الإسباني قائلا: إنه استثنائي للغاية في مركزه، يقوم بالضغط بشكل جيد ويسجل العديد من الأهداف، لقد قدم مباراة رائعة أخرى.

واختتم بيكيه حديثه بالإطراء على اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي وصفه باللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، وقال: نحن أمام اللاعب الأفضل في التاريخ، عندما يغيب فإن هذه الأرقام سيصعب تحقيقها.