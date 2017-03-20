فرساليكو يتجنب الجراحة.. ويغيب عن أتليتكو 4 أسابيع

قال أتليتيكو مدريد المنافس إن الظهير الأيمن فرساليكو لن يحتاج لجراحة بالركبة بعد إصابة تعرض لها يوم الأحد لكنه سيغيب عن اللعب لمدة شهر.



وغادر لاعب منتخب كرواتيا الملعب في الدقيقة الأولى خلال فوز أتليتيكو 3-1 على اشبيلية وأثيرت تكهنات حول إصابته بقطع في الرباط الصليبي مما يعني انتهاء الموسم بالنسبة له وغيابه لنحو سبعة أشهر.



لكن بعد الفحص تبين أن الإصابة أقل ضررا وسيخضع لفترة تأهيل وعلاج طبيعي بدلا من الجراحة كما أوضح النادي.



واحتاج فرساليكو (25 عاما) إلى وقت للتأقلم مع أتليتيكو الذي تعاقد معه مقابل 16 مليون يورو الصيف الماضي قادما من ساسولو الايطالي لكنه أصبح الخيار الأول للمدرب دييجو سيميوني في مركز الظهير الأيمن هذا العام على حساب المخضرم خوانفران.



ومن المتوقع ابتعاده عن اللعب لنحو أربعة أسابيع ليغيب عن مواجهات ملقة وريال سوسيداد وأوساسونا في الدوري المحلي ومباراة ليستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.