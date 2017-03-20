فيدرر يقفز للمركز السادس في التصنيف العالمي

صعد النجم السويسري روجيه فيدرر، من المركز العاشر إلى المركز السادس، بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، وذلك بعدما توج مساء الأحد بثاني لقب له في الموسم حيث أحرز بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة.

وحافظ النجم البريطاني آندي موراي على موقعه في الصدارة، كما ظل السويسري ستانيسلاس فافرينكا وصيف بطل إنديانز ويلز في المركز الثالث بينما صعد الياباني كي نيشيكوري، الذي خرج من دور الثمانية بالبطولة، إلى المركز الرابع.

وتغلب فيدرر 35 عاما،على مواطنه فافرينكا 6 / 4 و7 / 5 مساء الأحد في نهائي إنديان ويلز ليضيف لقب البطولة إلى اللقب الذي أحرزه في أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى في نسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين اليوم الاثنين الموافق 20 مارس 2017 كما يلي:

البريطاني آندي موراي في المركز الأول برصيد 12005 نقاط، الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 8915 نقطة، السويسري ستانيسلاس فافرينكا في المركز الثالث برصيد 5705 نقاط، الياباني كي نيشيكوري في المركز الرابع برصيد 4730 نقطة، الكندي ميلوس راونيتش في المركز الخامس برصيد 4480 نقطة، السويسري روجيه فيدرر في المركز السادس برصيد 4305 نقاط، الأسباني رافاييل نادال في المركز السابع برصيد 4185 نقطة، النمساوي دومينيك ثيم في المركز الثامن برصيد 3465 نقطة، الكرواتي مارين سيليتش في المركز التاسع برصيد 3420 نقاط، الفرنسي جو-ولفريد تسونجا في المركز العاشر برصيد 3310 نقاط.