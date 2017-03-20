مانويل نوير ينسحب من المنتخب الألماني

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن الاتحاد الألماني أن حارس المرمى مانويل نوير انسحب من صفوف المنتخب الألماني قبل المباراتين المقررتين أمام إنجلترا واذربيجان.

وقرر نوير ، قائد المنتخب ، البقاء في ميونخ للعلاج من إصابته في ربلة الساق (عضلة السمانة).

واستدعى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني ، كيفن تراب حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي ليعوض غياب نوير.

ويضم المنتخب الألماني بالفعل حارسي المرمى مارك-أندري تير شتيغن (برشلونة) وبيرند لينو (باير ليفركوزن).

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الإنجليزي وديا في دورتموند الأربعاء ثم يسافر إلى باكو لمواجهة منتخب اذربيجان يوم الأحد المقبل ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 .