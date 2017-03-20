مورينيو: الدوري الأوروبي أهم من المربع الذهبي

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إنه يفضل الفوز بالدوري الأوروبي على إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه أشار إلى أن فريقه سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق الهدفين.



وتقدم يونايتد، الذي فاز بكأس الرابطة الشهر الماضي إلى المركز الخامس في الدوري متأخرا بأربع نقاط عن ليفربول الرابع وذلك بفوزه 3-1 على مضيفه ميدلزبره يوم الأحد. وسيواجه أندرلخت الشهر المقبل في دور الثمانية للدوري الأوروبي.



وأبلغ المدرب البالغ من العمر 54 عاما موقع النادي على الانترنت: إذا كان لي أن أختار فانني أفضل الدوري الأوروبي على إنهاء الموسم رابعا لانها ستعطينا نفس النتيجة .. اللعب في دوري الأبطال.



وتابع: إنها بطولة تمنح النادي جائزة رفيعة، تعني خوض مباراة كأس السوبر الأوروبية العام المقبل.



وأقر المدرب البرتغالي بأهمية إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل لكنه قال إن منافسي ناديه يملكون أفضلية لانهم لا يلعبون على جبهتين في الدوري الممتاز ومسابقتي أوروبا قبل دخول المرحلة الحاسمة من الموسم.



وأضاف: تشيلسي وتوتنهام وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي لا يلعبون في أوروبا ويخوضون مباراة واحدة أسبوعيا، لكننا سنقاتل مثلما فعلنا أمام ميدلزبره.