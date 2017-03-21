شفاينشتايغر ينضم إلى صفوف شيكاغو الأميركي

أعلن قائد منتخب ألمانيا السابق باستيان شفاينشتايغر، الثلاثاء، تركه مانشستر يونايتد الانجليزي وانتقاله إلى فريق شيكاغو فاير الأميركي.

وظهر شفاينشتايغر (32 عاما) يتحدث في صفحته على موقع "تويتر": "أصدقائي في مانشستر يونايتد، قررت الانتقال بشكل دائم إلى شيكاغو فاير. كنت آمل تحقيق المزيد لكم، لكن حان وقت التغيير بالنسبة إلي".

ولم يكن شفاينشتايغر هذا الموسم ضمن حسابات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأضاف بطل العالم مع منتخب المانيا 2014: "شكرا لدعمكم الرائع، لن أنسى ذلك. أن أكون جزءا من الفريق الذي أحرز لقب الكأس العام الماضي يجعلني فخورا جدا. أود أن أشكر أيضا الجماهير الرائعة، الأجواء، الجهاز الفني، خصوصا زملائي اللاعبين".

وختم اللاعب الذي سجل 24 هدفا في 121 مباراة دولية مع "ناسيونال مانشافت": "أعتقد وأنا متأكد أن (المدرب البرتغالي) جوزيه مورينيو وفريقه سيجلبون الالقاب قريبا لمانشستر يونايتد، لذا أتمنى لكم الأفضل".

وأحرز شفاينشتايغر لقب الدوري الألماني 8 مرات مع بايرن ودوري أبطال أوروبا 2013، وأحرز كأس العالم مع ألمانيا في 2014 وحل ثالثا في 2006 و2010.

من جهته، كتب النادي على موقعه الالكتروني: "سينتقل شفاينشتايغر إلى شيكاغو فاير بعد توصل مانشستر يونايتد واللاعب إلى اتفاق"، مضيفا إلى انه يتعين عليه تجاوز الفحص الطبي والحصول على تأشيرة.

ولم يكتب نادي "الشياطين الحمر" أي تعليق من مدربه مورينيو.

وشفاينشتايغر متزوج من المصنفة أولى عالميا سابقا في كرة المضرب الصربية آنا إيفانوفيتش.

وكان نلسون رودريغيس مدير عام شيكاغو فاير قال الإثنين إن توقيع شفاينشتايغر سيضيف مسؤوليات وتوقعات على الفريق: "نضم شخصا توج على جميع الأصعدة، وقام بذلك بما يتناسب مع قيمنا... يجب أن نرتقي بمعاييرنا لتصبح دولية".

وحمل شفاينشتايغر ألوان بايرن ميونيخ الألماني معظم مسيرته (2012-2015)، قبل الانضمام الى مانشستر يونايتد في 2015.

وذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون" ان شفاينشتايغر وقع عقدا لسنة مقابل 4,5 ملايين دولار أميركي، ليصبح من أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وقال شفاينشتايغر في بيان: "طوال مسيرتي، بحثت عن فرص حيث كنت آمل بالمساهمة في تأثير إيجابي والمساعدة في تحقيق ما هو عظيم".

وتابع: "انتقالي إلى شيكاغو فاير ليس مختلفا. من خلال محادثاتي مع نلسون و(المدرب الصربي فيليكو باونوفيتش) أنا مقتنع برؤية النادي وفلسفته وأريد أن أساعدهم في هذا المشروع".

وكشف باونوفيتش أن مشروع انتقال "شفايني" أبصر النور خلال غداء مع النجم الألماني في مانشستر العام الماضي: "كان الحديث عفويا جدا، طبيعيا جدا، وملهما للطرفين".

واختبر شيكاغو فاير بداية متقلبة هذا الموسم في الدوري، فنال 4 نقاط في أول مباراتين قبل سقوطه برباعية نظيفة أمام أتلانتا الأسبوع الماضي.

وأحرز لقبا وحيدا في كأس الدوري الأميركي عام 1998، وفشل في المواسم الأربع الماضية في بلوغ الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".