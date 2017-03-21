عموري: كأس العالم حلم.. سأسعى إلى تحقيقه

أكد عمر عبدالرحمن "عموري"، صانع لعب منتخب الإمارات أن الفوز على اليابان بعد غد الخميس، سيكون مفتاح التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018.

وتحتل الإمارات المركز الرابع في المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية بفارق نقطة واحدة عن الصدارة التي تتقاسمها السعودية مع اليابان، وتتأخر الإمارات بفارق الأهداف وراء أستراليا صاحبة المركز الثالث.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة ويلعب صاحبا المركز الثالث معا ويتأهل الفائز منهما لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة إضافية للظهور في نهائيات روسيا.

وقال عموري أفضل لاعب في آسيا في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على الانترنت قبل استضافة اليابان في العين: "هذه المباراة مفتاح التأهل للنهائيات وستقربنا من الصدارة".



واستهلت الإمارات مشوارها في الدور الأخير بالتصفيات الآسيوية بالفوز 2-1 خارج أرضها على اليابان في سبتمبر، لكن عموري يرى أن الظروف ستكون مختلفة هذه المرة.



وأضاف قائد العين: "لن ننظر لفوزنا في لقاء الذهاب. كانت صفحة رائعة طويناها لكنها تعطينا ثقة في قدرتنا على تجديد الفوز عليهم. النقاط الثلاث ستساعدنا على تجاوز اليابان في الترتيب والاقتراب أكثر من الصدارة".



وتابع: "نعول على عدة أسلحة للفوز باللقاء.. اللعب على أرضنا وبين جماهيرنا والاهتمام الرسمي والشعبي يحفزنا لبذل أقصى جهد ولدينا التحدي للقتال طيلة المباراة وعلينا استثمار هذا".



وولد عموري بعد عام واحد من آخر مشاركة للإمارات في كأس العالم 1990 بايطاليا وقال إنه يحفز نفسه بمشاهدة تسجيلات لمباريات المنتخب الإماراتي في هذه النهائيات.



وقال: "حلم كأس العالم يراودني منذ سنوات وسأحققه بتوفيق الله. مهمتنا ليست سهلة لكن هذا الجيل يملك خبرة كبيرة وقدرة على التعامل مع كافة الظروف".