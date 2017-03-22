تشيلي تنهي تحضيراتها لموقعة الأرجنتين

خاض منتخب تشيلي الأول لكرة القدم مساء أمس الثلاثاء ثاني حصصه التدريبية استعدادا لمواجهة الأرجنتين غدا الخميس، في المرحلة الثالثة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال خورخي فالديفيا، لاعب وسط ميدان منتخب تشيلي خلال مؤتمر صحافي : "هذا الفريق مستعد منذ وقت طويل للذهاب إلى الأرجنتين وتقديم مباراة جيدة، جميع اللاعبين على مستوى جيد، ولكن الفوز بالمباريات لا يحدث قبل أن تلعب".

ويحظى خوان أنطونيو بيزي، المدير الفني لمنتخب تشيلي، بميزة خوض مباراة الأرجنتين بفريق مكتمل العناصر، حيث يضم لاعبين بارزين مثل أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال الإنجليزي، الذي تعافى من إصابة في كاحل القدم.

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة المدافع جاري ميدل في مباراة الغد، حيث أنه لم يتمكن من المشاركة في تدريبات المنتخب التشيلي أمس كونه يعاني من ألام في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

ورغم ذلك سينتظر بيزي حتى اللحظة الأخيرة قبل انطلاق المباراة، التي ستقام على ملعب "مونومينتال"، معقل نادي ريفر بليت الأرجنتيني، ليتخذ قراره بشأن اللاعب.

ويعتبر المهاجم مارسيلو دياز أبرز الغيابات في قائمة منتخب تشيلي، حيث يعاني من إصابة حرمته من الانضمام لمنتخب بلاده لخوض مباراتي المرحلة الحالية من تصفيات المونديال.

وبالإضافة إلى ذلك، يغيب أيضا اللاعب أرتورو فيدال عن لقاء الأرجنتين بداعي الإيقاف بسبب الإنذارات، ولكنه سيكون جاهزا لخوض مباراة الثلاثاء المقبل أمام فنزويلا.