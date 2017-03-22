فيرغسون: الدوري الأوروبي فرصة رائعة لليونايتد

أكد المدرب السابق اليكس فيرغسون أن مانشستر يونايتد، يجب أن يركز على الفوز بالدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم وهو ما سيمنح النادي لقبا لم يحرزه من قبل، إضافة لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط خلف ليفربول صاحب المركز الرابع رغم أنه تتبقى له مباراتان أكثر من نادي منطقة مرسيسايد.

ويضمن انهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى التأهل لدوري الأبطال لكن فيرغسون، الذي تولى المسؤولية باستاد أولد ترافورد لمدة 27 عاما، يعتقد أن يونايتد لديه فرصة رائعة للتأهل عن طريق الدوري الاوروبي وهي مسابقة المستوى الثاني للأندية في القارة.

وأبلغ فيرغسون إي.إس.بي.إن: "الأمر هو أننا لم نفز من قبل بالدوري الاوروبي، لم نفز مطلقا بكأس الاتحاد الأوروبي (البطولة السابقة للدوري الأوروبي). حصلنا على قرعة رائعة. لا أقول إن الأمر حتمي.. لكن هناك فرصة رائعة".

وأضاف: "لا تزال كأسا أوروبية، إذا فزت بها ستتأهل لدوري الأبطال، الحافز أكبر لكي نفعل ذلك".

وفشلت الأندية الإنجليزية في الفوز بألقاب اوروبية منذ أحرز تشيلسي لقب دوري أبطال اوروبا عام 2012.

وقال فيرغسون، الذي فاز بدوري الأبطال مرتين وكأس اوروبا للأندية أبطال الكأس مرة واحدة مع يونايتد، إن النجاح على المستوى الاوروبي يأتي بشكل دوري.

وتابع الاسكتلندي البالغ عمره 75 عاما: "في السبعينات (من القرن الماضي) كان هناك أياكس وبايرن ميونيخ، في الثمانينات ليفربول وفي التسعينات ايطاليا وميلانو، وبعد ذلك مرت انجلترا بفترة رائعة، في هذه اللحظة، الدور على الأندية الإسبانية، هم الأفضل ولهذا السبب يفوزون بالألقاب".

ويحل يونايتد ضيفا على أندرلخت في ذهاب دور الثمانية للدوري الاوروبي يوم 13 أبريل، قبل أن يستضيف الفريق البلجيكي في لقاء الإياب في الأسبوع التالي.