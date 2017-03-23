حققت الصين فوزها الأول في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بعدما تفوقت 1-صفر على ضيفتها كوريا الجنوبية في مفاجأة كبيرة اليوم الخميس.
وسجل يو داباو هدف الصين والمباراة الوحيد في الدقيقة 34 ليمنح بلاده فوزها الأول في 6 مباريات ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وأصبح رصيد الصين، بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم مارشيلو ليبي، 5 نقاط وبفارق 5 نقاط عن كوريا الجنوبية.
ويوم الثلاثاء المقبل ستلعب الصين في ضيافة إيران بينما تلعب كوريا الجنوبية مع سوريا.
الصين تسقط كوريا الجنوبية وتحقق فوزها الأول
حققت الصين فوزها الأول في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بعدما تفوقت 1-صفر على ضيفتها كوريا الجنوبية في مفاجأة كبيرة اليوم الخميس.