الصين تسقط كوريا الجنوبية وتحقق فوزها الأول

حققت الصين فوزها الأول في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بعدما تفوقت 1-صفر على ضيفتها كوريا الجنوبية في مفاجأة كبيرة اليوم الخميس.



وسجل يو داباو هدف الصين والمباراة الوحيد في الدقيقة 34 ليمنح بلاده فوزها الأول في 6 مباريات ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وأصبح رصيد الصين، بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم مارشيلو ليبي، 5 نقاط وبفارق 5 نقاط عن كوريا الجنوبية.



ويوم الثلاثاء المقبل ستلعب الصين في ضيافة إيران بينما تلعب كوريا الجنوبية مع سوريا.