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الصين تسقط كوريا الجنوبية وتحقق فوزها الأول

المصدر: رويترز
الصين تواجه إيران الثلاثاء المقبل
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حققت الصين فوزها الأول في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بعدما تفوقت 1-صفر على ضيفتها كوريا الجنوبية في مفاجأة كبيرة اليوم الخميس.

وسجل يو داباو هدف الصين والمباراة الوحيد في الدقيقة 34 ليمنح بلاده فوزها الأول في 6 مباريات ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأصبح رصيد الصين، بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم مارشيلو ليبي، 5 نقاط وبفارق 5 نقاط عن كوريا الجنوبية.

ويوم الثلاثاء المقبل ستلعب الصين في ضيافة إيران بينما تلعب كوريا الجنوبية مع سوريا.

كلمات دالّة

#الصين, #كوريا الجنوبية, #إيران

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