بويول لـ"العربية": لا أحب "تيكي تاكا" برشلونة

أكد لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة السابق، كارلوس بويول، أن النادي الكتالوني قادر على إيجاد بديل لمدربه لويس إنريكي، الذي أعلن استقالته بنهاية الموسم الحالي.

وأشار في حديثه لـ"العربية" إلى أن حامل لقب الليغا "يتميز بأنه يملك أسلوبا خاصا به وذلك لسنوات طويلة، ويحتاج إلى مدرب يواصل هذا الأمر". وتابع أنه يكره "تيكي تاكا" الذي تستعمله وسائل الإعلام لوصف أسلوب لعب برشلونة في السنوات العشر الأخيرة، معتبرا أن "كرة القدم لا تتوقف وتواصل التطور بشكل مستمر، والأسلوب ليس واحدا في أكثر من فريق حتى لو كان المدرب نفسه".

بويول المعتزل في عام 2014 أكد أنه "لكل مسيرة ولها بداية ونهاية، وأنا عشت حياتي الكروية إلى أقصى ما يمكن، واستمتعت بكل ما فيها، وأشكر برشلونة لما قدمه لي من فرص في الميدان".

وحول مسيرته بعد الاعتزال، أشار إلى أن الأولوية هي لثلاثة أمور، شركته الخاصة لوكالة اللاعبين، والأمر الثاني هو المشاركة في مباريات للقدامى والحضور كضيف شرف في أحداث كروية كالتي شارك بها في دبي مؤخرا في بطولة للمدارس، إلى جانب قضاء مزيد من الوقت مع عائلته.