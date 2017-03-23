لوف: بودولسكي استحق وداعا خاصا

أكد يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، أن لاعبه لوكاس بودولسكي مهاجم غلطة سراي التركي لاعب ذو طبيعة خاصة ونال وداعا من نوع خاص لمسيرته الدولية.

وأسدل بودولسكي مسيرته الدولية مع المانشافت بأروع شكل ممكن حيث سجل هدف الفوز 1 - صفر للفريق في مباراته الودية أمام ضيفه الإنجليزي مساء أمس الأربعاء في مدينة دورتموند.

وعن رؤيته لهذا الوداع الرائع لبودولسكي، أكد لوف: "اللاعبون المميزون يحظون بوداع ذي طبيعة خاصة. وهكذا كان الوضع بالنسبة لوداع بودولسكي. سجل بودولسكي الهدف الحاسم في مباراته الدولية الأخيرة وقدم أداء رائعا. ولهذا، أرى أننا نستطيع جميعا الشعور بالسعادة".

وعما إذا كان سعيدا بما شكله المنتخب الإنجليزي من ضغط حقيقي على فريقه خلال المباراة، أكد لوف إن مثل هذه المباريات تمثل اختبارا وتحديا جيدا لفريقه ويمكن الاستفادة منها ببعض الأشياء.

وعن الدروس المستفادة من هذه المباراة والتي ستخدم المنتخب الألماني في مباراته القادمة في ضيافة منتخب أذربيجان يوم الأحد المقبل في تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، قال لوف: "اكتسبنا العديد من الرؤى. لا أعلم ما إذا كانت ستفيدنا في أذربيجان. ولكننا نعتمد على فريق يضم العديد من اللاعبين الشبان. في الشوط الأول ، كان واضحا أننا لم ندخل أجواء اللقاء بشكل كبير. اللاعبون الشبان نالوا الخبرة وهو أمر جيد".