مدرب إنجلترا: سعيد بالمستوى رغم الخسارة

أشاد جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، بأداء لاعبيه رغم هزيمة فريقه 1-صفر أمام ألمانيا بطلة العالم في مباراة ودية أقيمت في دورتموند الألمانية، أمس الأربعاء.

ولعبت إنجلترا المباراة وهي الأولى لساوثجيت منذ تعيينه رسميا مدربا دائما للفريق الإنجليزي بطريقة 3-4-3.

ويشعر ساوثجيت أن الفريق الإنجليزي أصبح يمكنه التحول إلى أكثر من طريقة للتعامل مع أسلوب لعب المنافسين.

وتستعد إنجلترا لاستضافة ليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2018 في استاد ويمبلي اللندني الشهير يوم الأحد المقبل.

وقال ساوثجيت في تصريحات تلفزيونية: "لقد قدمنا أداء جيدا للغاية".

وأضاف مدرب ميدلسبره السابق "نجحنا في فرص أسلوبنا عليهم وخلق فرص هجومية كان من الممكن أن تسبب لهم مشكلات".

وأشار مدرب إنجلترا: "نملك لاعبين يمكنهم اللعب جيدا جدا على الجناحين.. وكشف نقاط قوة وضعف المنافسين".

وقال آدم لالانا لاعب ليفربول، إن الطريقة الجديدة جعلت الفريق أكثر توازنا وسمحت للاعبين "بالتعبير عن أنفسهم".

وعن مواجهة ليتوانيا قال لالانا: "مباراة الأحد في غاية الأهمية وستكون لدينا خطة جيدة لهذه المباراة".

وبعد فوزها بثلاث من أربع مباريات خاضتها في تصفيات كأس العالم تنفرد انجلترا بصدارة مجموعتها (السادسة) في التصفيات الأوروبية المؤهلة للنهائيات التي ستقام في روسيا في 2018 متفوقة بنقطتين على أقرب الملاحقين سلوفينيا.