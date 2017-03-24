أوزيل: سعيد في أرسنال.. ولم أقرر الرحيل بعد

أكد لاعب خط الوسط الألماني مسعود أوزيل، أنه من الخطأ الحديث الآن بشأن مستقبله مع فريق أرسنال الإنجليزي، وذلك في ظل تعليق المفاوضات بشأن تجديد عقده مع النادي لحين انتهاء الموسم الجاري.

وصرح أوزيل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن تركيزه في الوقت الحالي ينصب على المنافسات في الفترة المتبقية من الموسم، بدءا من مباراة المنتخب الألماني أمام اذربيجان يوم الأحد المقبل في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال أوزيل 28 عاما، الحقيقة أنني ما زلت مرتبطا بعقد في لندن (مع أرسنال)، ومن الخطأ الحديث بهذا الشأن الآن. بعد الموسم سنتحدث. أنا سعيد للغاية في لندن ضمن صفوف أرسنال".

وكشف الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لأرسنال قبل ايام عن تعليق المفاوضات مع أليكسيس سانشيز وأوزيل حتى نهاية الموسم، علما بأن عقديهما الحاليين يستمران لأكثر من عام بقليل.

ويعتقد أن الأمر يتوقف بشكل كبير على مستقبل فينغر نفسه مع الفريق، الذي قال إنه استقر على قراره بالبقاء ولكنه لم يوقع العقد الجديد حتى الآن.

وقال أوزيل لا أعرف ماذا سيقرر (فينجر). ببساطة ليس علينا سوى الانتظار".

وبات أوزيل الذي تعافى من الإصابة متاحا للعودة إلى الملاعب من خلال مباراة منتخب بلاده أمام اذربيجان يوم الأحد المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة بتصفيات المونديال، رغم أنه لا يزال يعاني من ألام طفيفة في عضلات الفخذ والساق.

وقال أوزيل: "يبدو الأمر جيدا بالنسبة لمباراة الأحد. فقد أجريت يوم الخميس بعض التدريبات الخفيفة مع لاعبين آخرين. لا أشكو من شيء".