الألماني كوراني يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن المهاجم الدولي الألماني السابق كيفن كوراني اليوم الجمعة، اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا عن 35 عاما.

وأوضح كوراني الذي لم يدافع عن ألوان أي ناد منذ الصيف الماضي، على موقعه انه "سيضع حدا لمسيرته الكروية"، مضيفا انه "قرار صعب اتخذته بعد تفكير لبضعة اشهر".

وخاض كوراني 52 مباراة دولية سجل خلالها 19 هدفا للمانشافت.

وبقي كوراني الذي سجل 111 هدفا في 275 مباراة في البوندسليغا، بدون اي ناد منذ تركه هوفنهايم نهاية الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين، اوضح كوراني انه تلقى "بعض العروض" دون ان يتم التوصل الى اي اتفاق، مؤكدا انه لم يرد على بعض "العروض المالية المغرية التي تلقاها من روسيا والبرازيل وقطر والصين".

وأوضح كوراني الاب لطفلين انه لم يكن يرغب في الابتعاد عن عائلته التي تقيم في شتوتغارت (جنوب غرب).

وبدأ كوراني الذي يملك 3 جنسيات هي الالمانية والبرازيلية والبنمية، مشواره الكروي في فئة الشباب في البلدين الاخيرين قبل الانتقال الى اللعب والتألق مع شتوتغارت (1997-2005). ولعب بعد ذلك مع شالكه (2005-2010) ثم دينامو موسكو الروسي (2010-2015) قبل الانتقال الى صفوف هوفنهايم.

وتوقفت المسيرة الدولية لكوراني وصيف بطل اوروبا مع المانشافت عام 2008، في 11 اكتوبر من العام ذاته عندما لم يتم اختياره لمباراة في تصفيات مونديال 2010 ضد روسيا، حيث ترك دكة البدلاء بعد نهاية الشوط الاول ولم يكن ضمن المجموعة في الحافلة التي كانت تقل اللاعبين بعد نهاية المباراة.

ورغم اعتذاره، لم يتم استدعاؤه ابدا الى التشكيلة من طرف مدرب المنتخب يواكيم لوف.

وعلق كوراني على ذلك في تصريح لوكالة "سيد" الالمانية احد فروع وكالة "فرانس برس" قائلا: "كان موقفا صعبا في ذلك الوقت بالنسبة لي. ارتكبت خطأ. وندمت عليه".

كما سبق لكوراني ان عاش في السابق مشاكل مع الجهاز الفني للمنتخب الالماني عندما قرر مدربه وقتها يورغن كلينسمان عدم استدعائه لنهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا.