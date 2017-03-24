بوفون يخوض مباراته الـ1000 أمام ألبانيا

سيخوض الحارس الدولي المخضرم جيانلويجي بوفون مباراته رقم 1000 على المستوى الأعلى، عندما يقود منتخب بلاده إيطاليا أمام نظيره الألباني في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وسيخوض اليوم أيضا قائد يوفنتوس البالغ عمره 39 عاما مباراته الدولية رقم 168 في مسيرته مع منتخب إيطاليا والتي بدأت قبل 20 عاما عندما شارك أمام روسيا في تصفيات كأس العالم في أكتوبر 1997.

وخاض بوفون أيضا 220 مباراة مع بارما، الذي بدأ فيه مسيرته، و612 مباراة مع يوفنتوس الذي انضم له في 2001.

وقال بوفون لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "إنه انجاز رائع، أنا سعيد لكني لن أدخل الملعب بمشاعر مختلفة مقارنة بمباراتي رقم 999".

وتابع: "المباريات الأكثر إثارة دائما هي الأولى سواء كانت في الدوري أو مع المنتخب الوطني، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو إنني لن أخوض 1000 مباراة أخرى".